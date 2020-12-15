В январе Samsung планирует представить смартфон Galaxy S21

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15.12.2020, 1:56, Новости дня

Информация о том, что южнокорейская компания Samsung представит новую модель смартфона Galaxy S21 в середине следующего месяца, была опубликована на сайте одного авторитетного издания. Однако сам производитель пока не подтверждает ее.

В данный момент приходится полагаться на заявления инсайдеров, которые утверждают, что сама презентация пройдет 14 января, а до 29-го числа смартфоны поступят в продажу на индийском рынке.

Кстати, там уже начали прием предзаказов. Можно сделать предоплату за одну из трех версий: Galaxy S21, S21 Plus и S21 Ultra. Напомним, что в сети уже появился видеоролик с демонстрацией тестов данной линейки мобильных гаджетов. Также известно, что в базовой версии установлен чипсет Exynos 2100.



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