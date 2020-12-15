Компания Microsoft выпустит операционную систему Windows 10X

15.12.2020, 1:56, Новости дня

Как стало известно, разработчики компании Microsoft вскоре представят новую версию операционной системы под названием Windows 10X. В отличие от классической «десятки», это будет более облегченный вариант ОС, поясняют специалисты.

10Х может стать аналогом ОС Chrome, которую готовили для так называемых хромбуков, отмечают эксперты. По предварительным данным, новая операционка будет устанавливаться на гаджеты из семейства Surface, в том числе на Neo.

Windows 10Х практически готова к запуску. Остается дождаться устройств, на которые будет установлена данная система. По имеющейся информации, понадобится еще немного времени для того, чтобы пользователи оценили все преимущества новой ОС.