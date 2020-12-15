Задержан стрелявший из окна Maybach в центре Москвы водитель

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15.12.2020, 1:22, Новости дня

Московские полицейские задержали водителя, который в воскресенье вечером открыл стрельбу из окна автомобиля Maybach в центре столицы, сообщил источник в правоохранительных органах.

«По предварительной информации, в настоящее время задержан подозреваемый в стрельбе из автомобиля Maybach в центре Москвы», – сказал источник ТАСС.

По его словам, машина принадлежит столичному бизнесмену, но стрельбу из автомобиля вел другой человек.

В воскресенье вечером на Тверской улице неизвестные на автомобиле Maybach несколько раз выстрелили из окна, а затем скрылись.



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