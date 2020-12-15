Профильный комитет Рады поддержал проект госбюджета на 2021 год

15.12.2020, 1:08, Новости дня

Парламентский комитет по вопросам бюджета поддержал законопроект о государственном бюджете на 2021 год. Об этом в своем Telegram сообщил нардеп “Голоса” Ярослав Железняк.

Он также отметил, что комитет утвердил и законопроект о Бюджетном кодексе.

“Синхронно голосовали “Слуга народа”, “Довіра”, “За майбутнє”, Батьківщина” и один депутат от ЕС. Вот вам и голоса на бюджет завтра”, – добавил он.

Нардеп от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко в своем Telegram отметил, что против проголосовал только он, а нардеп от “Голоса” Владимир Цабаль воздержался.

Проект госбюджета на 2021 год опубликовали 14 сентября. Верховная Рада Украины 5 ноября приняла проект в первом чтении. Во втором чтении законопроект будут рассматривать 15 декабря, говорится на сайте Рады.

В первоначальной версии доходы бюджета были предусмотрены на уровне 1,071 трлн грн, расходы – 1,350 трлн грн. В утвержденной ко второму чтению редакции доходы были увеличены до 1,092 трлн грн, расходы снижены до 1,328 трлн грн.