 

Профильный комитет Рады поддержал проект госбюджета на 2021 год

15.12.2020, 1:08, Новости дня

Парламентский комитет по вопросам бюджета поддержал законопроект о государственном бюджете на 2021 год. Об этом в своем Telegram сообщил нардеп “Голоса” Ярослав Железняк.

Он также отметил, что комитет утвердил и законопроект о Бюджетном кодексе.

“Синхронно голосовали “Слуга народа”, “Довіра”, “За майбутнє”, Батьківщина” и один депутат от ЕС. Вот вам и голоса на бюджет завтра”, – добавил он.

Нардеп от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко в своем Telegram отметил, что против проголосовал только он, а нардеп от “Голоса” Владимир Цабаль воздержался.

Проект госбюджета на 2021 год опубликовали 14 сентября. Верховная Рада Украины 5 ноября приняла проект в первом чтении. Во втором чтении законопроект будут рассматривать 15 декабря, говорится на сайте Рады.

В первоначальной версии доходы бюджета были предусмотрены на уровне 1,071 трлн грн, расходы – 1,350 трлн грн. В утвержденной ко второму чтению редакции доходы были увеличены до 1,092 трлн грн, расходы снижены до 1,328 трлн грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.09 / Вынесен приговор сжегшему ребенка-инвалида заживо мужчине

26.08 / Межэтажное перекрытие обрушилось в доме в Керчи, где взорвался газ

15.08 / Опубликовано видео с возможным моментом гибели демонстранта в Минске

29.06 / Буффон и Кьеллини продлили контракты с “Ювентусом”

27.06 / Если бы власти Украины не отменили карантин, заболеваемость коронавирусом упала бы до нуля к середине июня – социолог

28.11 / В поездах пассажирам снова будут продавать чай и кофе – “Укрзалізниця”

04.08 / Мощный взрыв в Бейруте сравнили с Хиросимой и Нагасаки

12.08 / Возросло число сторонников отделения Шотландии от Британии

04.10 / У одной из сестер Семеренко обнаружили COVID-19

08.07 / Зеленский: Мы поддерживаем независимость Нацбанка, но как жить, если бюджет посчитан по курсу 30?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска