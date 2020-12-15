 

В Госдуму России внесли законопроект о лишении свободы за клевету в интернете

15.12.2020, 1:08, Новости дня

В Госдуму России внесли законопроект, предлагающий ввести лишение свободы за клевету в интернете. Документ опубликован на сайте Госдумы.

Законопроект расширяет понятие клеветы, уточняя, что она может распространяться в том числе в интернете и “в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных”. За это гражданам может грозить срок до двух лет.

Кроме того, за клевету, совершенную с использованием служебного положения, предлагается сажать на срок до трех лет.

За клевету о том, что человек страдает заболеванием, “представляющим опасность для окружающих”, предлагается лишать свободы на срок до четырех лет.

В часть о клевете о совершении тяжкого или особо тяжкого преступления предлагается добавить обвинения “в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности”. За это законопроект предусматривает наказание на срок до пяти лет.

Законопроект внес заместитель председателя комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, депутат от “Единой России” Дмитрий Вяткин.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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