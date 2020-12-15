В Госдуму России внесли законопроект о лишении свободы за клевету в интернете

15.12.2020, 1:08, Новости дня

В Госдуму России внесли законопроект, предлагающий ввести лишение свободы за клевету в интернете. Документ опубликован на сайте Госдумы.

Законопроект расширяет понятие клеветы, уточняя, что она может распространяться в том числе в интернете и “в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных”. За это гражданам может грозить срок до двух лет.

Кроме того, за клевету, совершенную с использованием служебного положения, предлагается сажать на срок до трех лет.

За клевету о том, что человек страдает заболеванием, “представляющим опасность для окружающих”, предлагается лишать свободы на срок до четырех лет.

В часть о клевете о совершении тяжкого или особо тяжкого преступления предлагается добавить обвинения “в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности”. За это законопроект предусматривает наказание на срок до пяти лет.

Законопроект внес заместитель председателя комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, депутат от “Единой России” Дмитрий Вяткин.