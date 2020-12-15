В Госдуму России внесли законопроект о лишении свободы за клевету в интернете
15.12.2020, 1:08, Новости дня
В Госдуму России внесли законопроект, предлагающий ввести лишение свободы за клевету в интернете. Документ опубликован на сайте Госдумы.
Законопроект расширяет понятие клеветы, уточняя, что она может распространяться в том числе в интернете и “в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных”. За это гражданам может грозить срок до двух лет.
Кроме того, за клевету, совершенную с использованием служебного положения, предлагается сажать на срок до трех лет.
За клевету о том, что человек страдает заболеванием, “представляющим опасность для окружающих”, предлагается лишать свободы на срок до четырех лет.
В часть о клевете о совершении тяжкого или особо тяжкого преступления предлагается добавить обвинения “в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности”. За это законопроект предусматривает наказание на срок до пяти лет.
Законопроект внес заместитель председателя комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, депутат от “Единой России” Дмитрий Вяткин.
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