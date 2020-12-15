Samsung Galaxy A12 появился в российских интернет-магазинах

15.12.2020, 1:02, Новости дня

Новая модель смартфонов Samsung Galaxy A12 неожиданно для многих появилась в продаже на территории России. Как утверждают аналитики рынка, несколько крупных интернет-магазинов начали предлагать его покупателям, хотя не было никакой специальной презентации.

Однако Samsung Galaxy A12 входит в число именно тех моделей южнокорейского производителя, которые стоят внимания. Прежде всего, это бюджетная версия мобильного гаджета с весьма продвинутыми характеристиками.

Кстати, ранее СМИ сообщали о том, что на территории ЕС продажи данной модели начнутся не ранее первого квартала будущего года. Это еще одна причина для удивления. Никто не понимает, каким образом гаджет попал в РФ раньше, чем на более развитые рынки.