Опубликована информация о смартфоне Vivo iQOO U3

15.12.2020, 1:02, Новости дня

Как стало известно, в новой модели смартфона Vivo iQOO U3 будет использован процессор Dimensity 800U. Кроме того, производитель установит в устройство аккумулятор емкостью 5000 мАч.

По словам экспертов, речь идет о бюджетном мобильном гаджете, цена на который в розницу составит от 230 до 260 американских долларов. Тем не менее, в смартфоне обеспечена поддержка нового формата связи 5G.

Объем оперативной памяти составляет шесть или восемь гигабайт. Основная память – 128 Гб. Производитель не предусмотрел возможности ее расширения за счет microSD. Размер диагонали устройства у данного смартфона – 6,58 дюйма (2400 на 1080пикселей). Установлен сенсор отпечатков пальцев, а также камера с разрешением 48 Мп.