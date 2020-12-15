 

СМИ заявили об атаке «российских хакеров» на министерство внутренней безопасности США

15.12.2020, 0:26, Новости дня

Агентство Reuters со ссылкой на собственные источники заявило, что команда хакеров, якобы работающих на «российское правительство», получила доступ к внутренним коммуникациям Министерства внутренней безопасности США.

«Команда изощренных хакеров, работающих, предположительно, на российское правительство, получила доступ к внутренним коммуникациям министерства внутренней безопасности США», – информирует агентство, при этом не приводя конкретных доказательств причастности российского правительства к инциденту.

Министерство внутренней безопасности США уже заявило, что в курсе кибервзломов в федеральном правительстве и работает над ответом на эти угрозы, передает РИА «Новости».

По данным агентства, речь якобы идет о продолжении атаки, о которой сообщалось в воскресенье и при которой хакеры сумели получить доступ к системе министерства финансов и торговли США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о хакерских атаках на минфин США, заявил, что Москва здесь ни при чем, а также напомнил, что глава государства Владимир Путин предлагал сотрудничать в сфере кибербезопасности, однако ответа от американской стороны не получил. 



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