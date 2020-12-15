 

В “Слуге народа” считают, что смогут завтра принять госбюджет

15.12.2020, 0:12, Новости дня

Фракция “Слуга народа” планирует завтра, 15 декабря, принять государственный бюджет на 2021 год. Об этом в комментарии “РБК-Украина” заявила заместитель руководителя фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук.

“Сейчас продолжается заседание [фракции]. Из того, что вижу, то голоса будут в “Слуге народа”, большинство, как я понимаю. Есть депутаты, которые не будут голосовать, но большинство настроено голосовать, и насколько понимаю, будет поддержка других групп как минимум”, – рассказала она.

Кроме того, по словам Кравчук, есть и другие важные документы, которые планируют рассмотреть на ближайших заседаниях.

“Будем голосовать завтра, просто у нас много законопроектов на другие дни запланировано, которые тоже важные, и было бы нелогично, если мы понимаем, что будут голоса, растягивать на какую-то бюджетную ночь. Я считаю ее очень маловероятной”, – добавила нардеп.

Проект госбюджета на 2021 год опубликовали 14 сентября. Верховная Рада Украины 5 ноября приняла проект в первом чтении. 

В первоначальной версии доходы бюджета были предусмотрены на уровне 1,071 трлн грн, расходы – 1,350 трлн грн. В утвержденной ко второму чтению редакции доходы были увеличены до 1,092 трлн грн, расходы снижены до 1,328 трлн грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.11 / В Uniper оценили угрозы США ввести санкции против проекта «Северный поток – 2»

31.10 / Ливан ввел комендантский час на фоне распространения коронавируса

03.08 / Украинские регионы отказались ужесточать карантин вопреки решению правительства

19.08 / Африканский союз приостановил членство Мали

28.10 / Президент и совет директоров “Барселоны” ушли в отставку

27.08 / Прибор для определения коронавируса в воздухе создан в России

15.09 / Рейтинг доверия Путину среди жителей 13 развитых стран оказался выше, чем у Трампа

19.09 / В Германии призвали не навязывать Белоруссии «западное видение демократии»

18.09 / Россия возобновляет авиасообщение с еще четырьмя странами

20.11 / ЕС грозит глубокая рецессия — разблокировать фонд восстановления не удалось

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска