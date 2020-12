Хиллари Клинтон считает, кто коллегию выборщиков нужно распустить

15.12.2020, 0:12, Новости дня

Экс-госсекретарь и экс-кандидат в президенты Хиллари Клинтон, которая также является членом коллегии выборщиков от Нью-Йорка, считает, что США следует упразднить этот орган и избирать президента всенародным голосованием. Об этом она написала 14 декабря в Twitter.

“Но пока она все еще существует, я горжусь тем, что проголосовала в Нью-Йорке за [избранного президента США] Джо Байдена и [будущего вице-президента США] Камалу Харрис”, – отмечено в посте.

I believe we should abolish the Electoral College and select our president by the winner of the popular vote, same as every other office.

But while it still exists, I was proud to cast my vote in New York for Joe Biden and Kamala Harris. pic.twitter.com/th9qebu9ka

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) December 14, 2020

По информации ТАСС, Клинтон высказывалась за упразднение коллегии выборщиков в 2016 году, после проигрыша Дональду Трампу на президентских выборах. Большинство голосов коллегии тогда получил Трамп.

Клинтон заявила, что выступала за отмену коллегии в 2000 году, когда кандидат от Демократической партии Альберт Гор набрал на 543 тыс. больше голосов избирателей, чем кандидат от Республиканской партии Джордж Буш – младший, но получил меньше голосов членов коллегии выборщиков.

В 2016 году Клинтон баллотировалась в президенты от Демократической партии, но проиграла нынешнему главе государства Дональду Трампу.

В выборах 2020 года она не участвовала.

Голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Основными конкурентами считались кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент США Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. По предварительным данным, по итогам всеобщего голосования Байден заручился поддержкой 306 членов коллегии выборщиков, Трамп имеет поддержку 232 выборщиков. Для победы необходимо не менее 270 голосов.

Официально победителя выборов объявит председатель Сената США на заседании 6 января 2021 года. 20 января избранный глава государства должен быть приведен к присяге.

Трамп отказывается признать поражение на выборах и пытается оспорить результаты голосования в судах различных штатов.

14 декабря в США коллегия выборщиков должна проголосовать за кандидатуры президента и вице-президента США по итогам голосования 3 ноября.