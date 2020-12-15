Чарльзу Линдбергу перелететь океан помогли Ангелы?

15.12.2020, 7:05, Разное

Во время своего одиночного перелета через Атлантический океан Чарльз Линдберг видел странных прозрачных существ, которые беседовали с ним и давали ему различные важные советы. Сам он считал их духами мертвых, но это могли быть Ангелы.

В свое время американский летчик Чарльз Линдберг был у себя на родине практически такой же культовой персоной, как Гагарин в СССР. Он был первым человеком, который в одиночку совершил беспосадочный перелет через Атлантический океан.

С ним также был связан страшный инцидент с похищением и убийством его малолетнего сына Чарльза Линдберга-младшего, который до сих пор ставит в тупик историков.

Но речь идет об инциденте, который произошел с Линдбергом в 1927 году во время того самого беспосадочного полета из Нью-Йорка в Париж. На протяжении 26 лет Линдберг хранил этот инцидент в секрете.

Оказывается, во время полета он видел загадочных существ, которые по описанию походили на ангелов. И может быть именно эти существа помогли ему с полетом. Линдберг никогда не называл этих существ ангелами, а описывал их как "пароообразные сущности".

В своей первой книге "Мы: Пилот и самолет", вышедшей после беспосадочного перелета, Линдберг ни словом не упомянул этих существ, но в следующей книге "Дух Сент-Луиса", вышедшей в 1953 году, решился рассказать об этом. В последней книге Линдберга "Автобиография ценностей", вышедшей посмертно в 1977 году, также упомянут этот эпизод.

Исторический полет длился 33,5 часа и по словам Линдберга ему на протяжении всего этого времени нельзя было спать и надо было необходимо сохранять бдительность и внимание. Автопилотов в те годы еще не существовало и сон за штурвалом означал верную смерть от падения океан.

Однако в какой-то момент, когда Линдберг летел над Атлантикой, сильная усталость и напряжение так сильно повлияли на его восприятие реальности, что он заметил что-то необычное. Это произошло на 9 часу полета, он ощутил себя оторванным от мира и близкого к смерти. Он оказался погруженным в измененное состояние сознания, нечто между бодрствованием и сном.

Он осознал, что фюзеляж позади него заполнен призрачными силуэтами, похожими на людей, но почти прозрачных и кажущихся невесомыми. Они не появились внезапно, они словно всегда были там. Линдберг при этом не ощутил ни удивления, ни страха, когда увидел их.

"Не поворачивая голову, я видел их так ясно, как в моем обычном поле зрения. Моему зрению теперь не было предела – мой череп был как один большой глаз, который видел все одновременно.

Эти фантомы говорили человеческими голосами – это дружественные парообразные сущности, лишенные вещества, способные исчезать или появляться по своему желанию, проходить через стенки фюзеляжа и выходить, как если бы для них не было этих стен.

За моей спиной одно мгновение многолюдно, а вот теперь их осталось лишь несколько. Сначала один, а затем другой прижимается к моему плечу, чтобы заговорить, не обращая внимание на шум двигателя, а затем отступает к группе позади.

Иногда голоса доносятся прямо из воздуха, ясные, но далекие, путешествуя на расстоянии, которое невозможно измерить масштабом человеческих миль. Знакомые голоса, разговоры и советы во вермя полета, обсуждение проблем с навигацией, успокаивающие меня, передающие мне важные сообщения, недостижимые в обычной жизни".

Способность исчезать и появляться, их дружелюбное поведение и полезные советы – эти черты характерны как для ангельских проявлений, так и в общем для встреч с существами духовного мира. Однако Линдберг почему-то ассоциировал их с душами мертвых и часто задавался вопросом, перешел ли он границу между жизнью и смерть и не оказался ли уже в стране мертвых.

Пока его измененное состояние продолжалось, Линдберг чувствовал себя невесомым и независимым от физических законов.

"Я почти одно целое с этими парообразными формами позади меня, менее осязаемыми, чем воздух, универсальными, как эфир. Я все еще привязан к жизни, а они – совсем нет, но в любой момент какая-нибудь тонкая полоска может порваться, и разницы между нами не будет".

"У духов нет твердых тел, но они остаются человеческими в очертаниях – эманациями опыта веков, обитателями вселенной, закрытой для смертных людей. Я нахожусь на границе жизни и большего царства за ее пределами, как будто попал в поле тяготения между двумя планетами.

На меня действуют силы, которые я не могу контролировать, силы слишком слабые, чтобы их можно было измерить любыми имеющимися у меня средствами, но все же представляет силы, несравненно более сильные, чем я когда-либо знал".

Этот опыт изменил взгляды Линдберга на жизнь после смерти. Он писал, что смерть больше не казалась ему чем-то окончательным, а скорее входом в "новое и свободное существование, которое включает в себя все пространство и все время".