Агасфер – тот, кто ударил Христа

15.12.2020, 6:55, Разное

У него было много имен: Боттадио, Картафилус, Будедео, Исаак Лакедем. Однако утвердилось Агасфер – под этим именем мы знаем человека, некогда ударившего Христа и наказанным за это Иисусом вечной жизнью.

Легенда об Агасфере

«Долог и тяжел был путь на Голгофу. Пот и стекающая из-под тернового венца кровь заливали лицо. Тяжелый крест давил на плечи. Вокруг шли фарисеи, выкрикивавшие оскорбления и плевавшие в него. Иисус остановился у какого-то дома и оперся рукой о стену. «Нечего, нечего! Иди куда шел!» – Хозяин дома оттолкнул Христа от стены и под хохот окружающих ударил его в спину сапожной колодкой. «Хорошо, – разжал запекшиеся губы Христос, – я пойду, но ты будешь ждать моего возвращения».

И с тех пор иерусалимский сапожник скитается по свету, нет у него ни семьи, ни дома. И всюду преследует его рассказ о глупце, прогнавшем от своего дома несчастного. И куда бы он ни пришел, всюду спрашивает, не видел ли кто человека с Крестом? Ведь только вторичное пришествие Христа избавит его от физических и нравственных мук.»

Такова легенда о вечном скитальце Агасфере, известная с древнейших времен, хотя ни в одном новозаветном тексте вы не найдете упоминания о ней. Это устное предание давно бы забылось, стерлось из памяти, если б время от времени в разных концах Европы не появлялся вечный скиталец, Вечный жид Агасфер, оставляя многочисленные свидетельства своего существования.

Наказанный вечной жизнью

Первое письменное упоминание об Агасфере мы находим в труде Иоанна Мошаса «Леймонарьон» (VI век н.э.). Среди прочих в этом сборнике рассказов есть история о встрече некоего монаха с нищим эфиопом, утверждавшем, что он именно тот, кто некогда ударил Христа.

В 1228 году побывавший в Англии архиепископ Армении рассказывал о встрече с неким Иосифом. Тот утверждал, что видел Христа, беседовал с ним и прогнал от своего дома, за что был наказан вечными скитаниями. Иосиф рассказал, что в момент совершения своего проступка ему было 30 лет и с тех пор не может умереть. Каждый раз, достигнув 100-летнего возраста, он испытывает страшные мучения, которые продолжаются несколько дней. По окончании их он снова становится 30-летним. Рассказ епископа Армении остался на страницах «Большой хроники» Матвея Парижского (1230 год).

В 1242 году этот человек появился во Франции, в 1505 году в Богемии, есть свидетельства, что потом его видели на арабском Востоке, а в 1547 году Агасфер объявился в Гамбурге, где с ним встретился Пуль фон Эйтцен, ставший впоследствии доктором богословия епископом Шлезвига и оставивший воспоминания о встрече.

Из записей Пауля фон Эйтцена

«Однажды во время проповеди я обратил внимание на высокого человека в ветхом одеянии и с длинными волосами. На вид ему было лет 50. После проповеди я подошел к нему и спросил, кто он и откуда. Незнакомец представился евреем из Иерусалима, тем самым, что не дал передохнуть Иисусу у своего дома, когда тот шел на казнь. Агасфер рассказал, что последовал за Христом и видел смерть Сына Божьего. За столетия скитаний несчастный через ярость, отчаяние и озлобленность перешел к осознанию своей вины.

Теперь он ждет второго пришествия спасителя в надежде, что тот простит его, ведь свой грех он совершил по незнанию. Тогда Агасфер, как и многие его соплеменники, считал Христа лжепророком, достойным казни и ужасный приговор считал справедливым.

Я постарался навести справки об этом человеке, и узнал, что он ведет себя скромно, умерен в еде и питье, никогда не смеется, мало говорит, никакого имущества не имеет, из подношений оставляет себе самую малость, а все остальное раздает нищим.»

Последующие скитания Агасфера

С появлением книгопечатания свидетельств о вечном скитальце стало гораздо больше. В течение XVI-XVII веков Агасфер отметился в Мадриде, Вене, Любеке, Париже, Гамбурге, Брюсселе, Лейпциге. С ним беседовали хроникеры, бургомистры, папские легаты, епископы, оставившие об этом записи. В 1658 году он оказался Англии, где оксфордские профессора, пытаясь изобличить в нем мошенника, устроили скитальцу своеобразный экзамен. Агасфер, за многие годы обошедший всю землю, сразил их своими познаниями в древнейшей истории, географии и способностью свободно общаться на всех известных профессорам языках.

В XIX веке Агасфер в основном «гастролировал» по Скандинавскому полуострову – большая часть сообщений о встречах с ним приходится на Данию и Швецию. Все свидетели описывали Агасфера как высокого и сутулого человека с длинными волосами в лохмотьях или поношенной одежде, отмечали знание им многих языков и абсолютное безразличие к земным благам.

А вот в XX веке Агасфер как пропал. То ли люди стали черствей и перестали интересоваться бродягой в лохмотьях, то ли он сам этого не хотел, ведь известно, что Агасфер никогда не заговаривал первым, а только отвечал на вопросы. Возможно, что вечный скиталец не пропал, а до сих пор бродит где-то рядом снами и напряженно высматривает человека, несущего крест.