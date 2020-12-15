«Бомба» замедленного действия от Илона Макса?

15.12.2020, 6:45, Разное

Не смотря на то, что главной угрозой для человечества остается атомная мировая война, разрушить нашу цивилизацию легко могут и многие другие факторы. Причем некоторые из них не связаны ни с природой, ни с космосом, например, экономические.

Не случайно уже сегодня многие исследователи опасаются, что современная роботизация грозит нам не столько происками ИИ, сколько массовой безработицей и обнищанием основной части населения, о чем как сейчас никто не заботится, так и в дальнейшем вряд ли кто из сильных мира сего будет сокрушаться. Скорее уж наоборот, это позволит кучке богатеев властвовать еще более безраздельно и нагло…

Среди экономических причин упадка, а, возможно, и полного разрушения цивилизации, могут быть, оказывается, самые банальные, например, мировой экономической кризис из-за перепроизводства автомобилей. Долгое время это людям вроде не грозило, хотя мы уже писали о стоянках с многотысячными непроданными новыми машинами, которые гиганты автомобилестроения не в силах продать, но и сбросить на них цену – тоже не могут (это приведет к коллапсу на авторынке и, в конечном итоге, может привести к коллапсу всей мировой экономики).

И это при том, что современная автомашина – не такая уж долговечная. А теперь представьте, что кто-то стал выпускать вечные автомобили… Об этом задумался, а потом и обрисовал со всей красочностью мировую катастрофу по такой казалось бы незначительной причине, еще в 1953 году писатель Клиффорд Саймак, описав в своем романе, как для разрушения цивилизации создается «вечмобиль» – вечная машина, которая ломает мировую экономику и… в мире воцаряется хаос.

«Вечмобиль» компании «Тесла»

В романе американского фантаста вечмашина создана специально, но такое в нашем мире может произойти и стихийно. Достаточно обратить сейчас внимание на электромобили компании «Тесла». В нынешнем году этот автогигант по объемам производства машин обогнал Porsсhe, Jaguar и даже сравнялся с «АвтоВАЗом». Причем, «Тесла» не просто производит много автомобилей, все ее автокары легко претендуют на фантастические «вечмобили»:

– электромобили «Тесла» демонстрируют на испытаниях сегодня до 1,5 – 2-х миллионов километров пробега в различных условиях, а это, как говорят специалисты, 80 лет эксплуатации машины без замены;

– что касается самого слабого места в автокаре, то сегодняшние аккумуляторы «Тесла» после 15 лет использования сохраняют не менее 90 процентов емкости, а для того, чтобы этот показатель опустился до 80 процентов, как продемонстрировали стендовые тесты, необходимо почти полвека.

«Тесла» практически стоит в одном шаге от «вечмобиля», и если компания даже сегодня нанесла серьезный удар по мировой экономике, то завтра она может просто ее обрушить. Нужно при этом учесть, что автогигант подрывает устои не только машиностроения, но и нефтедобычи, поскольку каждый автокар «Тесла» экономит, как минимум, 80 тысяч литров дизтоплива и бензина в год, из-за чего только в третьем квартале текущего года мировая нефтяная отрасль потеряла более 20 миллиардов долларов дохода. Причем, для подзарядки электромобилей «Тесла» компания еще устанавливает их владельцам солнечные панели на крышах, полностью делая эти машины независимыми от прочих отраслей мировой экономики…

Бомба замедленного действия от компании «Тесла»: экономическая случайность или запланированный мировой коллапс?

Сегодня многие аналитики приходят к мнению, что «Тесла» практически готовит бомбу для нашей цивилизации. Пока это вроде незаметно, но тем и опаснее – бомба замедленного действия, которую не сразу и разглядишь. Вот только удивляет во всем этом другое: почему авто- и нефтемагнаты так спокойно относятся к этой угрозе? На слепошарых котят они вроде не похожи и в то же время позволяют «Тесла» практически готовить для нашей цивилизации экономический Апокалипсис. Неужели все это так и задумано мировой элитой?

Как говорят конспирологи, в случае такой экономической катастрофы, может вполне погибнуть две третьих населения земного шара, а то и больше, но иллюминаты именно к этому и стремятся, а Илон Маск в этом случае может быть просто подставной фигурой – пешкой, вроде Фунта в конторе «Рога и копыта» из романа «Золотой теленок». Правда, размах работы и отвлекающие маневры (к примеру, полеты на Марс) миллиардера Маска впечатляют и не идут ни в какое сравнение с подобными выдумками Ильфа и Петрова…