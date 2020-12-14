В Москве за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом

14.12.2020, 23:32, Новости дня

За минувшие сутки в Москве умерли 77 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

«В Москве скончались 77 пациентов с коронавирусом. Оперштаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», – говорится в Telegram-канале оперативного штаба Москвы.

Сутками ранее сообщалось о 75 умерших. Таким образом, общее число умерших в столице достигло 10 022.

Всего за минувшие сутки в РФ выявлено 27 328 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,6 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5874, Санкт-Петербурге – 3771, Московской области – 1484.