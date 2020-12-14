Режиссер Оливер Стоун привился российской вакциной от коронавируса

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14.12.2020, 23:32, Новости дня

Американский режиссер Оливер Стоун сообщил, что несколько дней назад привился от коронавирусной инфекции российской вакциной.

«Я привился несколько дней назад. Не знаю пока, насколько это поможет, но я слышал много положительных откликов о российской вакцине. Мне предстоит сделать второй укол, так что надо будет снова приехать. Но я полон надежд и считаю, что ваша вакцина полезна», – сказал он в интервью Первому каналу, передает ТАСС.

Стоун также заявил, что не понимает, почему Запад игнорирует российскую вакцину. «Америка в своем безумии считает Россию и Китай враждебными странами, хотя лично я так не считаю. Я полагаю, что РФ и Китай могли бы стать прекрасными партнерами Америки. Мы могли бы вместе строить будущее. Проблема в том, что не все это понимают», – добавил режиссер.

В начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19. Более 100 тыс. человек в РФ уже получили вакцину не в рамках клинических исследований, более 2 млн получат ее в декабре. В первую очередь прививку предлагают сделать работникам образования и здравоохранения, а также социальных служб. Согласно данным производителя, эффективность вакцины «Спутник V» превышает 91%, а против тяжелых случаев эффективность российской вакцины достигает 100%. В гражданский оборот уже поступило около 320 тыс. доз российской вакцины. 

Оливер Стоун – автор сценария фильма «Полуночный экспресс», режиссер оскароносной картины «Взвод», продюсер, режиссер и автор сценариев лент «Рожденный четвертого июля», «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе». В последние годы внимание режиссера привлекает постсоветское пространство. В июне 2016 года он представил свой фильм «Украина в огне», повествующий об истории Украины с 1941 по 2014 годы. В сентябре 2016 года он закончил работу над фильмом о президенте РФ Владимире Путине. В РФ и мире его премьера состоялась 12 июня 2017 года. 



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