 

“Универсальная специя”: Ученые рассказали о пользе орегано в борьбе с высоким сахаром

14.12.2020, 23:30, Разное

Зарубежные исследователи провели анализ ряда исследований, на основании результатов которого выделили орегано как эффективное средство в снижении уровня сахара в крови. Причиной таких позитивных свойств являются содержащиеся в специи вещества.
По словам ученых, орегано является универсальной специей, которую можно добавлять и в горячие блюда, и в чай. Традиционно она используется в кулинарии, но, как показали исследования, обладает целительными свойствами. В частности, с употреблением орегано сопряжено снижение уровня сахара в крови, что обеспечивает защиту организма больных от негативных последствий диабета. Такая положительная динамика достигается за счет глюкозидов, в достатке имеющихся в специи. Кроме того, продукту свойственно ингибирование фермента дипептидилпептидазу IV, способствующего такому процессу, как секреция инсулина.

Специалисты заверили, что использование орегано для снижения и стабилизации уровня сахара в крови не представляет опасности для человеческого организма, однако для достижения оптимального эффекта рекомендовали органическую разновидность упомянутой специи. Об этом пишет Natural News.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.08 / Совсем не Мэри Поппинс: Меган Маркл и принц Гаррри уволили няню своего сына Арчи на второй день

28.08 / Воровской режим

11.08 / Врачи спасли зрение россиянина с куском железа в глазу

14.09 / Поклонники обвинили Ани Лорак в неестественной внешности

02.09 / «Сын идет в школу без меня»

16.10 / Врач рассказала о способе выявить бессимптомный коронавирус

23.07 / В России хотят запретить оформление кредитов через мобильные приложения

22.10 / Робот Фёдор заразился коронавирусом

24.10 / Мнение: Письмо: “Слишком хороша для него”

30.07 / В Челябинске загорелся недостроенный отель

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска