“Универсальная специя”: Ученые рассказали о пользе орегано в борьбе с высоким сахаром

14.12.2020, 23:30, Разное

Зарубежные исследователи провели анализ ряда исследований, на основании результатов которого выделили орегано как эффективное средство в снижении уровня сахара в крови. Причиной таких позитивных свойств являются содержащиеся в специи вещества.

По словам ученых, орегано является универсальной специей, которую можно добавлять и в горячие блюда, и в чай. Традиционно она используется в кулинарии, но, как показали исследования, обладает целительными свойствами. В частности, с употреблением орегано сопряжено снижение уровня сахара в крови, что обеспечивает защиту организма больных от негативных последствий диабета. Такая положительная динамика достигается за счет глюкозидов, в достатке имеющихся в специи. Кроме того, продукту свойственно ингибирование фермента дипептидилпептидазу IV, способствующего такому процессу, как секреция инсулина.

Специалисты заверили, что использование орегано для снижения и стабилизации уровня сахара в крови не представляет опасности для человеческого организма, однако для достижения оптимального эффекта рекомендовали органическую разновидность упомянутой специи. Об этом пишет Natural News.