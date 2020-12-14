ЛУКАвство

14.12.2020, 23:22, Разное

Журналистку и врача из Беларуси, которые рассказали правду об избитом до смерти Романе Бондаренко, могут продержать в СИЗО полгода.

Катерина Борисевич. Фото: TUT.BY

9 декабря суд Центрального района Минска рассмотрел жалобу адвоката журналистки Tut.by Катерины Борисевич по поводу заключения ее под стражу. Напомним, журналистку и врача больницы скорой медицинской помощи Артема Сорокина обвиняют в разглашении медицинской тайны. Якобы они незаконно опубликовали данные медкарты погибшего Романа Бондаренко, написав, что молодой человек был трезв, в то время как следствие и сам Лукашенко на широкую публику заявляли обратное.

В результате для врача и журналистки избрали самую строгую меру пресечения — заключение под стражу.

Хотя в большинстве случаев при аналогичном обвинении избираются личное поручительство, подписка о невыезде и надлежащем поведении либо залог.

В случае с Борисевич и Сорокиным свое решение о заключении под стражу следователь должен мотивировать. Однако подробностей узнать никто не может: адвокаты задержанных были вынуждены дать подписку о неразглашении, а генпрокуратура публично этот вопрос комментировать не стала.

В результате гендиректор «ТУТ БАЙ МЕДИА» Людмила Чекина и адвокат Дмитрий Горячко направили в суд ходатайство о готовности дать личное поручительство в том, что, находясь на свободе, журналистка не будет препятствовать следствию. Но даже после этого судья Татьяна Оковитая оставила жалобу без удовлетворения.

Само рассмотрение жалобы проходило 9 декабря в формате закрытого заседания в присутствии защитников и прокурора. Публично огласили только решение. Сама Катерина Борисевич в заседании не участвовала — ее не привезли в зал суда и даже не подключили по скайпу, как это обычно происходит во время пандемии.

Катерина Борисевич. Фото: TUT.BY

С просьбой избрать Катерине Борисевич иную меру пресечения, не связанную с заключением в СИЗО, в генпрокуратуру обращались и крупнейшие редакции независимых СМИ Беларуси, однако и их обращения были проигнорированы.

Недавно ответ на свое обращение за подписью начальника управления генпрокуратуры Сергея Куратника получила редакция «БелаПАН». В нем написано, что обращение об освобождении Борисевич изучено и приобщено к материалам дела, но оставлено без рассмотрения, так как участником уголовного процесса «БелаПАН» не является.

Акция белорусских медиков против ареста Артема Сорокина. Фото: @motolkohelp

Письма в СИЗО Кате сейчас пишут родные, друзья, коллеги и читатели. Судя по ее ответам, письма ей по-прежнему доходят не все.

Но в тех, которые приходят от нее, Катерина благодарит всех за поддержку, сама при этом пишет очень бодро, рассказывает о прочитанных книгах и о том, какое счастье увидеть солнце.

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О враче Артеме Сорокине известно немного. Его, в отличие от Катерины, уже дважды показали на государственных телеканалах. В этих сюжетах Артем, словно по телесуфлеру, на который транслируется пресс-релиз генпрокуратуры, рассказывает о произошедшем и признает свою вину.

Согласно УПК Беларуси, Сорокина и Борисевич могут удерживать под стражей до шести месяцев.

Ольга Ивашенко

специально для «Новой»