Лысого назначили руководителем Госуправления делами

14.12.2020, 23:18, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Игоря Лысого руководителем Государственного управления делами. Об этом говорится в указе президента №566/2020.

Вступит в должность Лысый завтра, 15 декабря.

Прежний глава управления Сергей Борзов покинул должность в июне, после назначения главой Винницкой государственной администрации.

Лысый с января 2020 года был его заместителем. До этого он возглавлял Международный детский центр “Артек”, был заместителем городского головы Каменца-Подольского Хмельницкой области.

18 июня Зеленский назначил Лысого и.о. главы ведомства.