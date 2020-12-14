Кравчук: Россия издевается не только над Украиной, но и над мировым сообществом

14.12.2020, 23:18, Новости дня

Главная цель Украины на Донбассе – добиться мира. Об этом глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в интервью “Фактам”, которое опубликовано 14 декабря.

“Россия хочет оставить все как есть, ей это выгодно. Они все эти годы заявляют, что они не участники переговорного процесса, а как бы гаранты и наблюдатели, поскольку в Украине, дескать, внутренний конфликт. Они просто издеваются не только над Украиной, но и над мировым сообществом, которое обманывают”, – отметил Кравчук.

По его мнению, такая ситуация не может продолжаться вечно.

“Если мы увидим и дальше, что ничего не меняется, я лично выступлю с предложением закончить игру в прятки и начать поиски новых форматов и новых возможностей, опираясь на международное сообщество, опираясь на позицию Соединенных Штатов Америки и Европы. У меня иного выхода нет. Я не могу быть ни врагом, ни другом сегодня ни для кого. Я представитель Украины на переговорах и хочу, чтобы наша земля была очищена от врагов и чтобы мы жили в мире и взаимопонимании. И я этого буду добиваться”, – сказал глава украинской делегации в ТКГ.

Кравчук считает, что к февралю 2021 года ситуация прояснится.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

Кравчук возглавляет украинскую делегацию в Минске с 30 июля.