 

В “Слуге народа” рассказали, планируют ли проводить новогодний корпоратив

14.12.2020, 23:18, Новости дня

Парламентская фракция партии “Слуга народа” в этом году не будет устраивать новогодний корпоратив. Об этом журналистам после заседания фракции сказал первый заместитель ее руководителя, председатель партии “Слуга народа” Александр Корниенко, сообщает “Укринформ”.

“Понятно, что ни о каких корпоративах не идет речь сейчас, учитывая ситуацию эпидемиологическую и экономическую в стране. Мы можем просто… Даже не пожать, а кулачками друг другу так сделать в последний рабочий день этого месяца в пленарном зале, и дальше все в своем рабочем порядке, каждый в своей семье будет праздновать или, не нарушая правил карантина, в своем окружении, с помощниками и так далее”, – сказал Корниенко.

По его словам, помощники народных депутатов будут сами решать, проводить какие-то мероприятия перед новогодними праздниками или нет, однако парламентарии будут рекомендовать им придерживаться карантинных мероприятий.

В прошлом году новогодний корпоратив нардепы “Слуги народа” отпраздновали в конгрессно-выставочном центре “Парковый”. На мероприятии присутствовали президент Владимир Зеленский, тогдашний руководитель Офиса президента Андрей Богдан, первый помощник президента Сергей Шефир. Гостей развлекали ведущая Екатерина Осадчая, певицы Тина Кароль и Jerry Heil.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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