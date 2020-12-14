Мнение: Покушение на Навального и деградация ФСБ

14.12.2020, 22:50, Разное

Прочитал совместное расследование The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel об отравителях из ФСБ, которые пытались убить Алексея Навального.

Из текста сделал два главных вывода.

1.Алексей Навальный – серьезный политик. Его деятельность стала костью в горле для многих влиятельных российских персон. Навальный настолько осточертел этим VIP-персонам, что его решили ликвидировать… Хотя нельзя исключить, что это одна из властных группировок решила скомпрометировать Путина, совершенно верно просчитав, что весь мир будет обвинять именно Путина в убийстве Навального, потому что в глазах мирового сообщества российская власть – это единый монолит, жестко контролируемый лично Путиным.

2.ФСБ деградировало. Диверсионно-ликвидационная группа сработала так топорно, что и поставленную задачу не выполнила, и так наследила, что их смогли вычислить даже журналисты-расследователи….

К слову, возможно, именно поэтому СКР и волынит с расследованием уголовного дела о покушении на Навального, что догадывается, что первые же официальные следственные действия тут же приведут к ФСБ. А кому охота свзяваться с ФСБ? Даже с деградированной…

Фотография Алексея Навального отсюда