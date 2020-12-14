Мнение: Запуск ракеты-носителя “Ангара”

14.12.2020, 22:44, Разное

"Он летает, черт возьми" (с) Рогозин

Сегодня утром с космодрома Плесецк успешно запустили ракета-носитель "Ангара А-5". Пуск прошел в штатном режиме.

Прошлый запуск был аж в 2014-м году. Несмотря на медленные темпы разработки, успешный запуск наглядно говорит, что проект двигается и его, скорее всего, как и "Булаву" доведут до ума, несмотра на все шутки про "нелетающую Ангару".

Для Рогозина после череды неудач и скандалов, успешный запуск "Ангары" позволяет предъявить что-то конкретное – "Ангара" действительно полетела.

Предстартовую подготовку и пуск ракеты-носителя выполнили боевые расчеты Космических войск воздушно-космических сил и дочерних предприятий Госкорпорации «Роскосмос». В расчетное время, через 12 минут 28 секунд после старта, орбитальный блок в составе разгонного блока «Бриз-М» и грузо-весового макета космического аппарата отделился от третьей ступени носителя. Дальнейшее его выведение на целевую орбиту осуществляется за счет работы двигательной установки разгонного блока «Бриз-М».

Основой для создания ракет-носителей семейства «Ангара» служат универсальные ракетные модули УРМ-1 и УРМ-2. Классы ракет-носителей «Ангара» компонуются из различного количества универсальных ракетных модулей УРМ-1 для нижних ступеней. В составе ракет-носителей лёгкого класса «Ангара-1.2» используется один УРМ-1. Предельной по количеству УРМ-1 может быть трёхступенчатая ракета тяжёлого класса «Ангара-А5».

В ракетах-носителях «Ангара» не используются агрессивные и токсичные компоненты топлива, что позволяет существенно повысить показатели экологической безопасности как прилегающих к стартовому комплексу районов, так и на территории падения отработавших ступеней ракет-носителей. Государственными заказчиками космического ракетного комплекса «Ангара» выступают Министерство обороны Российской Федерации и Государственная корпорация «Роскосмос», головной разработчик и изготовитель — Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева. (с) Роскосмос