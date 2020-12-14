 

Нидерланды объявили о введении локдауна

14.12.2020, 22:38, Новости дня

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил, что из-за резкого роста числа зараженных коронавирусом страна переходит на режим всеобщей изоляции на пять недель – до 19 января.

«Нидерланды вынуждены уйти на изоляцию», – передает нидерландский телеканал NOS слова премьера, выступившего с обращением к голландцам, передает РИА «Новости».

По словам Рютте, режим всеобщей самоизоляции вступит в силу в ночь на 15 декабря и продлится не менее пяти недель – до 19 января. В Нидерландах будут закрыты все магазины, кроме тех, где продают жизненно важные продукты. Школы и университеты перейдут на дистанционное обучение со среды, 16 декабря.

Рютте призвал жителей Нидерландов не выходить из дома без необходимости и не принимать у себя гостей. Премьер отметил, что такие жесткие меры вызваны резким ростом числа зараженных коронавирусом.

Ранее дополнительные ограничения в связи с пандемией ввела Швейцария. В стране запретили общественные мероприятия и ограничили работу магазинов, ресторанов, музеев и библиотек до 19.00, новые меры в связи с пандемией будут действовать до 22 января. Кроме того, новые ограничения для ресторанов и кафе в гостиницах в связи с ростом заболеваемости коронавирусом ввела Турция. Также с 16 декабря в Германии введут жесткий карантин из-за коронавируса. 



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