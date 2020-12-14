 

“Расслабляет кровеносные сосуды”: Ученые назвали лучший продукт для гипертоников

14.12.2020, 22:36, Разное

Зарубежные исследователи провели анализ ряда исследований, на основании результатов которого назвали продукт, очень эффективный для профилактики гипертонической болезни. По словам исследователей, позитивные свойства данному составляющему рациона дает присутствие в нем аллицина и сульфидов.
Наиболее полезным для гипертоников продуктом специалисты назвали чеснок. В частности, аллицин, содержащийся в достатке в данном овоще, имеет способность к расслаблению кровеносных сосудов, что, в свою очередь, благоприятствует снижению повышенного кровяного давления. Эксперты упомянули, что, как доказало одно из исследований, эффективность чеснока в вопросе снижения высокого уровня крови, не уступает аналогичному параметру профильным лекарствам, коими являются стандартные антигипертензивные препараты первой линии. К тому же, у людей, имеющих высокий уровень холестерина, чесночные добавки способны снизить показатель уровня липопротеинов низкой плотности (так называемого “плохого холестерина”) в среднем на 10-15%.

К слову, специалисты упомянули о том, при употреблении чеснока уровень липопротеинов высокой плотности (“хорошего холестерина”) изменений не претерпел. Об этом пишет yasnonews.ru.



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