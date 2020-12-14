 

Доцента “Львовской политехники”, который показывал студентам порно на контрольной, отстранили

14.12.2020, 22:24, Новости дня

Доцента Национального университета “Львовская политехника” Дмитрия Зербино, который на контрольной показывал студентам порнографические изображения, отстранили. Об этом в комментарии hromadske рассказала руководительница центра коммуникаций университета Наталья Павлишин.

Она также отметила, что в университете создали комиссию, которая должна проанализировать действия преподавателя. Она начала работать 14 декабря и будет действовать неделю. В нее вошли представители университетской комиссии по этике, а также специалисты с кафедры педагогики, которые должны проанализировать “методику” преподавания Зербино. Кроме этого, будут работать специалисты по информационному обеспечению, юристы и другие.

На время работы комиссии преподавателя отстранили от работы. Его дальнейшую судьбу в университете будут решать уже после выводов комиссии, отметила Павлишин.

По ее словам, в ректорате говорят, что ни раньше, ни сейчас не было никаких обращений от студентов и их родителей по этому инциденту.

“В нашем университете действует студенческий актив, то есть возможности для решения различных конфликтных ситуаций, каких-то недоразумений существуют разные. Кроме того, наше руководство абсолютно открыто к диалогам”, – отметила она.

Скандал вокруг “Львовской политехники” разгорелся 11 декабря, когда выпускница вуза Наталья Киндратив опубликовала у себя в Facebook пост о том, что первокурсникам на контрольной по дискретной математике показывали порнографические изображения.

На записи онлайн-занятия со студентами, опубликованной изданием Zaxid.net в YouTube, Зербино называет использование изображений “релаксирующим”. Преподаватель считает, что его действия нельзя назвать распространением порнографии. “Я вам те картинки не выдавал. Я вам просто их показал, чтобы вы отвлеклись от контрольной. Вы их не копировали”, – сказал Зербино одному из студентов на замечание, что распространение подобного контента запрещено законодательством.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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