На Новый год в Турции введут непрерывный комендантский час

14.12.2020, 22:24, Новости дня

В Турции с 21.00 31 декабря до 5.00 4 января 2021 года будет действовать непрерывный комендантский час. Об этом заявил прездент страны Реджеп Эрдоган, пишет агентство Аnadolu.

Такие меры будут приняты для закрепления достигнутых успехов в борьбе с коронавирусной инфекцией. Ограничения призваны поддержать турецких медиков, отметил Эрдоган.

5 декабря в Турции зафиксировали рекордную суточную смертность от COVID-19, умерло 196 пациентов.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни, Турция на седьмом месте в мире по распространению COVID-19. На 14 декабря в стране выявлено более 1 млн 866 тыс. случаев заражения, умерли 16 646 человек, выздоровели более 1 млн 630 тыс.