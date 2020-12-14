Мнение: Определение фашиста

14.12.2020, 22:14, Разное

“Фашист” – такой же многострадальный термин, чья область “применения” кажется размытой сегодня до полного неприличия. Чубайс – фашист, скинхед – фашист, омоновец – фашист, чиновник управы, приказывающий снести незаконно установленные “ракушки” – тоже фашист, и т.п. Подобного рода словоупотребление легко встретить как в “энторнетах”, так и на улице.

К примеру, идет бабка по улице, кричит: “Проклятый Чубайс решил нам всем пенсии сократить, фашист проклятый!” И тут видит, как семеро бритых молодых людей пинают одного таджика. “Что же вы делаете, фашисты проклятые?!” – кричит та же бабка. Глядь – приезжает рота ОМОНа в скафандрах, валит за землю бритых гопников и начинает охаживать их дубинками и пинать коваными ботинками так, что кровавые ошметки летят во все стороны. “Прекратите немедленно, вы что, фашисты?!” – кричит все та же бабка. “Засунуть бы этим “космонавтам” их палки в ж….!” – бормочет, проходя мимо, интеллигент. “Ну ты и фашист, а еще в очках!…” – качает головой бабка.

Что объединяет все эти примеры словоупотребления? Или мы все ж имеем дело с простым ругательством, то есть “фашист” здесь употребляется просто как аналог “мерзавца”, “негодяя” и прочих дурных эпитетов?

На мой взгляд, объединяющий признак есть, и он довольно строгий и жесткий: “фашист” в устах нашего человека, кого бы он ни “поливал” – это всегда пример, во-первых, жестокой, а во-вторых, “нечестной” силы. С жестокой понятно, а что такое “нечестная”?

Смысл “нечестности” – самый простой, дворовый: “так нечестно!” – орет парень, которого бьют трое на одного. Или пацан, которого решил “отбуцкать” здоровый бугай много старше. “Нечестная” – значит “заведомо превосходящая”, не дающая возможности схватки на равных. Вспомним тут хотя бы ту же Великую Отечественную – как она отражена в народной памяти, в общепринятом мифе: на нас напали фашистские ПОЛЧИЩА, обрушилась СТАЛЬНАЯ АРМАДА, с 10-КРАТНЫМ превосходством! И кому какое дело до цифр, показывающих, что все было, в плане соотношения сил, мягко говоря, совсем не так? В народной мифологии отложилось: фашисты – это те, которые немыслимо жестоки и при этом нападают семеро на одного, закованные в броню и неуязвимые.

Оттого и орет старушка на Чубайса. В деле с пенсиями, как мы уже разобрали в предыдущем примере, он, безусловно, либераст – но он же и фашист! А почему? Да потому что поступает, а, жестоко, и б – “нечестно”! Отбирает у несчастной беспомощной старушки пенсию! Кто он – ЧУБАЙС, КОТОРЫЙ В КРЕМЛЕ СИДИТ – и кто старушка, одинокая и беззащитная?? Что с того, что “объективно” старушек миллионы, а Чубайс один? Тут та же история, что и с фашистами в 1941-м.

Интересно отметить, что в народном сознании “фашист” как раз по самому минимуму связан с национальностью и вообще этническими вопросами. Для среднего обывателя семь русских гопников, избивающих одного таджика – безусловно, фашисты. Однако и семь таджиков, избивающих одного гопника – тоже фашисты. И даже семь таджиков, избивающих восьмого, и даже семь скинхедов, делающих то же самое с восьмым своим “товарищем” – тоже фашисты, без вопросов. А вот если два скинхеда изобьют друг друга один на один, то, каким бы жестоким ни было избиение – “фашистами” их никто не назовет. Сама по себе жестокость, но “на равных”, на “фашизм” не тянет – для нашего человека.

Поэтому, по всей видимости, наши нацисты, кидающие “зигу” и гуляющие с портретами Гитлера, страшно обижаются, когда их называют фашистами. Они-то ведь находятся в рамках все того тезауруса коллективного бессознательного. И, находясь в нем, конечно, ни в коей мере не думают, что дерутся нечестно, даже будучи всемером: ведь их так мало, а кругом – орды и орды мирового жидомасонства…