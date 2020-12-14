 

Мнение: Европа так близка и велика

14.12.2020, 21:50, Разное

Смешное от Хуаниты Тихановской.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что Европа лишь выражает свою озабоченность в связи с белорусской ситуацией, но в действительности ничего не может сделать.
«Когда я была обычным человеком, я думала, что Европа так близка и велика, а ее лидеры настолько сильны, что они точно что-нибудь сделают, не будут сидеть сложа руки. Сейчас я понимаю, что, хотя они и выражали свою обеспокоенность, свою солидарность, на самом деле они не могут сделать ничего», — заявила Тихановская в интервью журналу New Yorker.

Она отметила, что несколько месяцев ведется работа «над введением экономических санкций» против Минска, но процесс идет, по ее словам, «медленно и сложно».
«Европейские лидеры действуют осторожно, всегда с оглядкой на Россию. Для нас это больно… Я выросла в семье, в которой нас учили быть благодарными. Так что это может быть моей ошибкой. Постепенно я прихожу к пониманию, что я не должна благодарить просто за заявления об обеспокоенности, мы должны требовать конкретных действий. Я учусь, но очень медленно», — сказала Тихановская.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции.
Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц во дворы.

https://rusvesna.su/news/1607925014 – цинк

Добро пожаловать в реальный мир. Европа давно не обладает полной военно-политической субъектностью, а сам Евросоюз имеет массу внутренних структурных проблем, которые не позволяет ему эффективно позиционировать себя как полностью субъектного игрока.
Ну а Тихановской все что остается, добиваться санкций против своей бывшей страны, то есть заниматься тем же, чем 2 года в Венесуэле занимается Гуайдо (кстати, в январе 2021-го года будет 2 года с момента "режим Мадуро обречен"). Такова жалкая участь марионеток, причем в отличие от Гуайдо, которому чависты даже разрешили вернуться, Тихановской еще долго предстоит ошиваться по европейским столицам и собирать подачки на "правительство в изгнании". Впрочем, возможно в этом и смысл – от жены блогера до особы принимаемой в "лучших домах Европы".В свое время она оценила свое будущее всего в 900 000 долларов. Так что цена и запросы у нее изначально невысоки – так, на уровне одной из статей бюджетов выделяемых на пропаганду в Восточной Европе.

Источник: Colonel Cassad



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