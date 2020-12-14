США ввели санкции против Турции за покупку С-400

14.12.2020, 21:44, Новости дня

Власти Соединенных Штатов объявили о введении санкций в отношении управления оборонной промышленности Турции в связи с покупкой Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщило министерство финансов США.

Санкции коснулись главы турецкого управления оборонной промышленности Исмаила Демира и еще трех лиц, уточняется на сайте ведомства.

Как отмечается в сообщении, меры приняты в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Тем временем госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не намерен спокойно смотреть на «крупные сделки с Россией».

«Несмотря на наши предупреждения, Турция продолжила закупку и испытания системы С-400. Сегодняшние санкции против Турции демонстрируют, что США полностью соблюдают CAATSA. Мы не потерпим крупных сделок с оборонным сектором России», – написал он в Twitter.

Вместе с тем глава Госдепа отметил, что Турция является важным партнером США, и Вашингтон хотел бы продолжить сотрудничество с Анкарой, «удалив препятствие в виде С-400 в распоряжении Турции как можно скорее». Помпео призвал Турцию разрешить «проблему С-400 немедленно и в координации с США», передает РИА «Новости».

Напомним, в конце октября в Госдепе в очередной раз предупредили о несовместимости использования С-400 и обязательств Турции перед НАТО. В ответ президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил, что Анкара не намерена отказываться от приобретенных у РФ зенитных ракетных систем С-400.

В пятницу Конгресс США одобрил проект американского военного бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября), который, в частности, предусматривает санкции в отношении Турции из-за покупки ею российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.