Историк Соколов попросил наказания за убийство аспирантки

14.12.2020, 21:44, Новости дня

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей аспирантки, признался, что хочет быть наказанным за совершенное преступление.

«Я хочу выразить глубокое и полное сожаление в содеянном. Я не только должен, но и хочу быть наказан», – приводит ТАСС слова обвиняемого.

Ранее в понедельник суд завершил судебное следствие по делу историка и начал прения сторон. Прокурор попросил приговорить историка к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство и незаконное хранение оружия. Адвокаты обвиняемого настаивали на смягчении наказания и просили назначить своему подзащитному не больше 8 лет лишения свободы.

Сам Соколов сообщил в суде, что убил девушку неумышленно. По его словам, он находился в состоянии «полного умопомрачения». Историк признал свою вину, сказав, что раскаивается в содеянном, которое его «мучит».

Напомним, в октябре Соколов признал свою вину в убийстве аспирантки. По версии следствия, в ноябре 2019 года он в ходе домашней ссоры застрелил Ещенко. Спустя два дня Соколов решил избавиться от тела – расчленив его, часть останков оставил дома, а еще часть выбросил в реку Мойку. Его обвинили в убийстве и незаконном хранении оружия. Соколов признан вменяемым.