 

Лавров обсудил с членом президиума БиГ создание вакцины от COVID-19

14.12.2020, 21:44, Новости дня

Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с сербским членом президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком заявил, что в ходе переговоров стороны обсудили проблематику создания и использования вакцины от коронавируса.

«Мы сегодня отмечали, что на ранней стадии [пандемии] коронавирусной инфекции российская сторона оказала содействие Республике Сербской, была готова предоставить помощь и другим структурам Боснии и Герцеговины. Сегодня мы обсуждали перспективы взаимодействия по вопросам создания и использования вакцин от коронавируса», – цитирует ТАСС Лаврова.

Ранее генеральный РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что фонд планирует подать заявки на ускоренную регистрацию вакцины от коронавируса «Спутник V» в других странах. Предполагается, что заявки будут поданы в декабре и январе.

В пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о планах лицензионного производства «Спутника V» в ОАЭ.

Одной из первых стран, изъявивших желание производить «Спутник V», стала Венгрия. Она же стала первой в Европе, получившей российскую вакцину. В конце ноября Москва передала Будапешту документацию по вакцине от коронавируса, кроме того, РФ предоставит венгерским специалистам доступ на места производства вакцины. Сообщалось о планах производства препарата в Германии. В конце декабря производство «Спутника V» стартует в Казахстане.



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