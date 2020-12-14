 

Стая ворон более 14 часов с криками кружила над улицей как в фильмах об Апокалипсисе

14.12.2020, 21:44, Разное

Вороны считаются очень умными птицами, по сути самыми умными из всех птиц и чуть ли не самыми умными животными, за исключением приматов. Поэтому их странное поведение всегда вызывало сильный страх у человека.

Жуткие кадры, словно взятые из фильмов об Апокалипсисе, на днях были засняты в Онтарио, Канада. 

Согласно автору этого видео, очень большая стая ворон с громким карканьем на протяжении более 14 часов кружила над несколькими домами, в том числе домом автора. Автор опасался выйти на улицу и снимал птиц из окна своей квартиры. Выглядело это устрашающе и очень пугающе.

У многих народов мира вороны считаются мистическими птицами, а когда они собираются в большие стаи и ведут себя странным образом, то это называют знамением чего-то очень плохого.

Когда видео было выложено на сайте Reddit, оно всего за сутки получило свыше 40 тысяч лайков и почти 2 тысячи комментариев. 

"В этом нет ничего странного и пугающего, это абсолютно, однозначно, чертовски ужасающее зрелище", – написал один из них.

"Антихрист родился", прокомментировал другой.

"Это все, ребятки, добро пожаловать в Апокалипсис", – сказал третий.

Четвертый добавил: "Мне всегда кажется, что птицы знают то, чего не знаем мы. Еще страшнее видеть, как они летают не синхронно".

Это не первый раз, когда леденящее кровь поведение большой стаи ворон вызывает опасения грядущего Апокалипсиса среди теоретиков заговора. 



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