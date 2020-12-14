Укроп назван самым полезным российским продуктом

14.12.2020, 21:42, Разное

Медики назвали укроп одним из самых полезных продуктов, употребляемых россиянами. Также они отметили, что необходимые минералы и витамины содержатся в гречневой каше, квашеной капусте, замороженной чернике, сушеных ягодах шиповника.

Если съесть 100 граммов укропа, то можно получить дневную форму витаминов С и А. К тому же в этом виде зелени содержатся железо, В6, кальций и магний. Медики советуют употреблять в свежем виде, поскольку так он сохраняет большинство полезных элементов.

Большое количество витамина С имеется и в квашеной капусте. Она помогает желудку в переваривании пищи. Лидером по содержанию антиоксидантов, в свою очередь, является замороженная черника. Этот продукт нормализует давлений, насыщает организм марганцем, витаминами К и С.

Если присутствуют проблемы с пищеварительной системой, то стоит включить в рацион гречневую кашу, богатую на белок. Она помогает наладить обмен веществ, положительно сказывается на работе сердца.

Полезными для здоровья являются и сушеные ягоды шиповника. В 100 граммах данного продукта имеется в 10 раз больше витамина С, нежели в апельсине или же лимоне. Они содержат много калия и каротиноид астаксантина, который обеспечивает молодость кожи.