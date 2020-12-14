 

“Длительный COVID”: Ученые рассказали о существовании продлевающих срок COVID-19 особых “аутоантител”

14.12.2020, 21:42, Разное

Американские исследователи провели исследование, в ходе которого выявили особое действие “аутоантител”, содержащихся в организме ряда заболевших COVID-19 пациентов. По словам исследователей, упомянутые компоненты кровеносной системы способны вызвать не только увеличение длительности болезни, но и повысить её тяжесть.
Как объяснили ученые, представляющие Йельский университет (США), упомянутые “аутоантитела” в большом количестве содержатся у многих жителей, заразившихся коронавирусом. Они, в частности, выполняют блокировку антител, борющихся с COVID-19, атакуя ряд областей организма, в том числе – печень, мозг и кровеносные сосуды. Проведя сравнительный анализ данных о количестве “аутоантител” в крови двух сотен сотрудников клиники и пациентов с аналогичным показателем трех десятков здоровых работников, специалисты выявили, что неинфицированные люди имеют аутоантитела в гораздо меньшем количестве, чем те, кто уже успел заразиться SARS-CoV-2. К слову, результаты другого тестирования в рамках научной работы показали, что пациенты в повышенным количеством упомянутых компонентов крови, испытывали в итоге более тяжелые симптомы болезни.

Основываясь на данных исследования, исследователи сделали вывод, что именно повышенное количество “аутоантител”, воздействие которых они назвали “дружественным огнем”, объясняет более затяжное и тяжелое протекание у многих пациентов заболевания, превышающее традиционный двухнедельный срок. Об этом пишет Daily Mail.



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