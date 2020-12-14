Голубовская: Увеличивается количество тяжелых больных COVID-19 моложе 30 лет. Два месяца назад такого еще не было

14.12.2020, 21:30, Новости дня

В последнее время в Украине увеличивается количество тяжелых больных COVID-19, которые моложе 30 лет. Об этом в интервью “Обозревателю” заявила врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине Ольга Голубовская.

“Ситуация напряженная не только в Украине, но и во всем мире, особенно в странах Северного полушария. У нас она приближается к пику, сейчас один из самых сложных периодов. Нагрузка на систему здравоохранения колоссальная, больных очень много. Увеличивается количество тяжелых больных, причем молодых, до 30 лет. Два месяца назад такого еще не было. Заболевание постоянно меняет клиническую картину, и пока – в сторону сложного течения”, – подчеркнула врач.

По ее словам, среди инфицированных моложе 30 лет часто встречаются люди, у которых нет никаких сопутствующих болезней.

“Бывают сравнительно здоровы. Например, небольшая избыточная масса тела бывает. Нет никаких очевидных заболеваний. Многое зависит от генетики, но вообще развитие инфекционного заболевания зависит от дозы возбудителя, его вирулентности и реакции иммунитета на него. Это очень сложное взаимодействие”, – отметила Голубовская.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине с начала эпидемии подтвердили 900 666 случаев COVID-19, 15 247 человек умерли, 506 718 выздоровели.