В США началась вакцинация от COVID-19

14.12.2020, 21:30, Новости дня

14 декабря в США началась массовая вакцинация против коронавирусной инфекции, которая станет крупнейшей кампанией по иммунизации в стране. Об этом пишет ВВС.

В стране по 150 клиникам развезли миллионы флаконов с вакциной Pfizer/BioNTech. Препарат получили все 50 штатов, вакцину развозили на самолетах и грузовиках. К апрелю 2021 года в США намерены вакцинировать 100 млн человек, отмечено в материале.

Первой укол сделали медсестре Сандре Линдси из медцентра Лонг-Айленда в штате Нью-Йорк.

По информации ВВС, первые дозы вакцин получат медики и пожилые люди в интернатах.

Президент США Дональд Трамп написал о начале вакцинации в своем Twitter.

“Введена первая вакцина. Поздравляем США! Поздравляем мир!” – сказано в его сообщении.

First Vaccine Administered. Congratulations USA! Congratulations WORLD!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2020

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Итоги испытаний вакцины BNT162b2 Pfizer/BioNTech показали 95% эффективности. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус называл вакцину Pfizer “очень многообещающей”.

Компании Pfizer и BioNTech рассчитывают произвести до 50 млн доз вакцины в 2020 году и до 1,3 млрд к концу 2021 года. Pfizer уже успела продать около 82% доз.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) 11 декабря одобрило экстренное использование вакцины от COVID-19 Pfizer и BioNTech.

США стали четвертой страной в мире (после Великобритании, Бахрейна и Канады), одобрившей использование вакцины Pfizer/BioNTech.

США занимают первое место в мире по распространению коронавирусной инфекции. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, на 14 декабря в стране выявлено более 16,2 млн случаев COVID-19, умерло более 299 тыс. человек, выздоровело 6,298 млн.