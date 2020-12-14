Мнение: Техническое. 14.12.2020

14.12.2020, 19:56, Разное

О технических моментах + разных анонсах.

1. Как не трудно заметить, на выходных особо не напрягался, так как зависал в постапокалиптическом киберпанке. Несмотря на объективные технические недостатки, это невероятно затягивающая вещь. Особенно доставляет сюжет – выходившее в этом году фантастическое кино на его фоне совсем вялое. Тот же "Довод" выглядит на фоне "Киберпанка" пресно и ни о чем. В общем, даже если играть не будете, рекомендую посмотреть видео-монтаж сюжетной линии, как она появится на Ютуб. Ну а Джонни Сильверхенд однозначно – главный мудак 2020-го года, Киану Ривз конечно на старости лет продолжает радовать годной актерской игрой. Как добью на следующих выходных, про историю отдельно напишу – она прекрасна.

Вот этот трек невероятно доставил. Resodrom – Resist and Disorder

2. Если ничего не сорвется, то 16 декабря буду принимать дистанционное участие в видеомосте Кишинев-Москва-Минск-Ереван на тему информационных войн и манипуляции сознанием. Подробнее на "Спутнике" https://ru.sputnik.md/press_center/20201210/32829452/feyki-goda-teoriya-i-praktika-protivodeystviya-informatsionnym-voynam.html

3. Накопившиеся ЛС и почту разберу сегодня-завтра, постараюсь ответить всем. Это же касается ссылок, материалов и видео, как ознакомлюсь, отсмотрю/прочту, сделаю в виде традиционных сборок видеосолянки и Тоталитарного Дайджеста, сегодня начал собирать. Вот так банально "Киберпанк" сожрал все свободное время, которое тратилось на эти вещи.

4. "Голосу Севастополя" требуется помощь для продолжения работы. Подробнее в журнале Владимира Орлова https://soldier-moskva.livejournal.com/492785.html

5. Недельный обзор по Йемену выйдет завтра на ФАН. Битва за Мариб в самом разгаре, а срач внутри саудовской коалиции нарастает.

6. Относительно акции "2 гвоздики для товарища Сталина", то основной сайт пока валяется и непонятно, где и кто проводит сбор средств. Сама акция вроде будет как обычно. Если кто-то в курсе технических подробностей ее проведения, напишите здесь или в ЛС, помогу с рекламой сбора средств на гвоздики.

7. Военный историк Илья Топчий готовится к изданию 3-й книги "Схватка за Америку", посвященный войне в Новом Свете в период Наполеоновских войн. Предыдущие книги серии читал, отличные. Желающие помочь с изданием, могут пройти по ссылке в журнал автора https://schneider-krieg.livejournal.com/45441.html После выхода у автора можно будет заказать книгу (у меня дома в библиотеке его работы по войне в Канаде в указанный период, о войне в Ираке, а также об армиях Корейского полуострова). Из будущих работ более прочего жду продолжение корейской темы про армии КНДР и Южной Кореи после 1991 года.

8. Рассказы литературного сообщества "СССР-2061", которые вышли за последние недели.

Народная республика Walmart – https://ru-2061.livejournal.com/140307.html

Зарянка – https://ru-2061.livejournal.com/139907.html

Проба Генри – https://ru-2061.livejournal.com/139766.html

О гвоздях и ошибках второго рода – https://ru-2061.livejournal.com/138812.html

PS. Для тех у кого не работает Ютуб – в режиме инкогнито он вполне работает.