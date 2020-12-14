Байден обошел Трампа по голосам выборщиков

14.12.2020, 20:50, Новости дня

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден обошел действующего главу американской администрации Дональда Трампа по количеству отданных за него в понедельник в ходе голосования в штатах голосов выборщиков.

По данным газеты The Washington Post, к настоящему моменту Байден набрал 97 из 270 необходимых голосов выборщиков, у республиканца 71 голос. Голосование коллегии выборщиков, по сведениям издания, завершено в 19 из 50 штатов, передает ТАСС.

Между тем, выборщики от штата Пенсильвания и от штата Джорджии в ходе голосования поддержали Байдена. Победа в Пенсильвании принесла демократу 20 голосов выборщиков. В свою очередь выборщики Джорджии отдали ему 16 голосов.

В понедельник коллегия выборщиков в штате Вермонт первой в Соединенных Штатах первая завершила голосование, поддержав Байдена. Также демократа поддержали выборщики в Неваде, отдав ему шесть голосов.

Напомним, генпрокурор Техаса призвал Верховный суд США признать недействительными результаты выборов в Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине, где победителем признали Джозефа Байдена. Иск поддержали представители 17 штатов. Адвокаты американского лидера Дональда Трампа подали ходатайство с требованием включить его в иск. Верховный суд США отклонил иск Техаса.