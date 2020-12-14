Меган Маркл впервые обратилась к публике после заявления о выкидыше

14.12.2020, 20:48, Разное

Меган Марк впервые после заявления о выкидыше обратилась к публике. Супруга принца Гарри призвала облей делиться своей болью, особенно, когда весь мир живет в условиях пандемии коронавируса.

Обращение Меган Маркл прозвучало вечером 13 декабря в эфире канала CNN. Звезда сериала «Форс-мажоры» выразила благодарность медикам, которые лечат людей по всему миру от COVID-19. Она отметила заслуги врачей, волонтеров и простых граждан, которые помогают окружающем в такое непростое время. Супруга принца Гарри считает, что на подобные поступки способен каждый, у кого в душе присутствует вера в лучшее.

Меган Маркл выступила публично впервые после того, как в прессе появилась ее колонка с признанием о выкидыше. Она потеряла ребенка летом нынешнего года. Жена принца Гарри решила не скрывать эту информацию от общественности.

Напомним, что актриса в мае 2019 года подарила супругу сына Арчи. На тот момент пара еще находилась в составе королевской семьи. С 1 апреля нынешнего года в жизни четы многое изменилось. Меган Маркл и принц Гарри перестали исполнять обязанности членов королевского семейства Великобритании. Пара приняла решение уехать жить в США, пишет портал «Слово и дело».