“Содержит антисептик”: Ученый оценил эффективность ополаскивателя для рта в борьбе с коронавирусом

14.12.2020, 20:48, Разное

Российский медик Виталий Зверев недавно дал интервью одному из отечественных изданий, в котором поделился своим мнением о методах противостояния заражению коронавирусом. В частности, эксперт порассуждал об эффективности в данном вопросе ополаскивателей для рта.

Отправной точкой вопроса стало мнение американских ученых, выявивших в ходе своего исследования способность ополаскивателя для рта, содержащего хлорид цетилпиридиния, на полминуты производить нейтрализацию коронавируса. На основании такой динамики медики сделали вывод, что ряд жидкостей для полоскания рта и зубных паст могут снизить уровень распространения SARS-CoV-2 посредством временного уменьшения числа частиц вируса в ротовой полости. Однако российский специалист Виталий Зверев, возглавляющий НИИ вакцин и сывороток имени Мечника, предостерег жителей страны от больших надежд на упомянутые средства. Признав, что ополаскиватели и пасты действительно являются антисептическими средствами, он, тем не менее, напомнил, что обработке средством подвергается лишь рот, а не горло. Кроме того, немаловажным является факт, что коронавирус, попав в ротовую полость, моментально проникает далее, в носоглотку и дыхательные пути, а нос в данном случае ополаскиванию не подлежит.

Ученый акцентировал внимание на то, что очистка рта не избавляет человека от присутствия микроорганизма. “Нет конечно. Любая зубная паста содержит антисептик, который в принципе тоже убивает все, что есть во рту, так же, как эта жидкость. Но все гораздо сложнее. Одним этим средством невозможно вирус вывести из организма”, – аргументировал свою позицию Зверев. Он также предостерег жителей от факта злоупотребления упомянутыми ополаскивателями, напомнив о негативном воздействии препаратов на микрофлору, защищающую организм человека. Об этом пишет m24.ru.