Ученые сообщили о разработке сигнализирующего о COVID-19 носимого датчика

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14.12.2020, 20:48, Разное

Американские исследователи провели исследование, в ходе которого проверили эффективность функционирования носимого датчика-кольца Oura Ring в вопросе оперативного сигнализирования о симптомах COVID-19. Выяснилось, что “умное” кольцо способно сообщать о наличии ряда факторов заболевания задолго до появления его явных признаков.
В процессе исследования ученые, представляющие Центр интегративной медицины UCSF Osher (Сан-Франциско, США), провели анализ данных за период в несколько недель, полученных посредством использования полусотней американцев оригинальных носимых датчиков, созданных в рамках финского стартапа Oura. Данный прибор подключается к мобильному приложению и производит непрерывное измерение показателей сна и бодрствования, частоты сердечных сокращения, а также температуры тела. При этом, как рассказали исследователи, последний параметр измеряется весьма дифференцировано, учитывая в ходе замеров сопутствующие факторы. Кроме того, на смартфон поступают данные и о некоторых других смежных симптомах – учащении пульса, снижении вариабельности сердечного ритма и учащении дыхания. В итоге анализ информации показал, что устройство очень оперативно сигнализировало о факторе повышения температуры тела у 80% участников исследования.

Эксперты упомянули, что эффективность упомянутого “умного” кольца может быть невысокой для людей, болеющих COVID-19 бессимтомно, в частности, без повышения температуры. Однако в целом в большом количестве случаев своевременно полученная информация о повышении температуры тела может дать возможность инфицированному заранее самоизолироваться и начать лечение, попутно снизив фактор распространения коронавируса. “Эта работа важна для демонстрации потенциала носимых устройств в раннем обнаружении COVID-19, а также других инфекционных заболеваний”, – резюмировал один из авторов исследования, профессор Фредерик Хехт. Об этом пишет Scientific Reports.



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