Мнение: Западная пропаганда для детей, политическое наследие хиппи и приложение для врачей

14.12.2020, 20:42, Разное

1. Читатели пишут о ползучем проникновении западной культуры в нашу образовательную среду: разработчики образовательных пособий экономят силы, бездумно списывая у иностранцев в том числе и их болезни.

Мой племянник перешел во второй четверти на дистанционное обучение. Вот платформа, к которой настойчиво рекомендовали прикрепится в обычной петербургской школе:

https://do2.rcokoit.ru

Баннер в шапке сайта выглядит так: безликие взрослые, в духе так называемой инклюзивности, тётка негр, остальные герои также не имеют славянской внешности. Персонажи держат над головой развернутую книгу с пустыми страницами и глобус с изображением американского северного и южного континентов. И это в России, для русских детей. Ещё в руке негра простой карандаш и все. К чему детям пользоваться треугольниками, циркулем, транспортиром? Это про платформу образовательную.

А вот ещё одна история — реклама LEGO, которую крутят на детских каналах. Также пропагандирует «разнообразие», если вы понимаете, о чём я, и сделана, вдобавок, на английском языке:

https://tjournal.ru/flood/240704-reklama-lego-v-2020-rf

Читатели, опять-таки, недоумевают: зачем нам это в России. Россия считается по критериям ООН моноэтнической страной. Цитирую из письма:

По нормативам ООН, если в стране свыше 68% людей одного этноса, то страна считается моноэтнической. То же и с религией. Так что по стандартам международного права у нас моноэтническая и монорелигиозная страна, просто с исторически высоким (благодаря православию) уровнем веротерпимости и исторически низким (благодаря имперскому государственному устройству) уровнем национализма.

Лично я проникновение западной культуры в образовательную сферу считаю опасным: в США и в Швеции когда-то всё тоже начиналось с безобидных мультиков про Рождество, а к чему несчастные пришли сейчас, мы все хорошо видим. Я хочу задать вопрос юристам: почему российская аудитория должна смотреть рекламу на иностранных языках? У нас есть государственный язык, разве рекламодатели не обязаны переводить рекламу на русский?

2. Александр Скоробогатов пишет про наследие Джона Леннона:

https://asskorobogatov.livejournal.com/57653.html

Хотя то, чем он жил и к чему призывал, кажется полнейшей утопией, современный мир, похоже, идет сейчас по пути, который завещал великий Леннон. В своей знаменитой песне Imagine он говорит о мире без религии, границ и собственности, указывая на то, что, пусть об этом можно только мечтать, таких мечтателей немало. Судя по тому, какой путь прошел Западный мир за сорок лет после его смерти, эти мечтатели ныне уже в высоких кабинетах, а не (только) на рок-фестивалях под открытым небом.

При всем обаянии для меня хипповской культуры, которую Леннон возглавлял, она выражает инфантильный взгляд на мир. Вот как об этом отозвался А. Шмеман через день после его смерти:

«Телевизия показывает толпы плачущих людей около дома, где жил Леннон. Л. говорит, что в Spence девочки не могут от горя держать экзамены! Я мало что знаю о нем как человеке. Но я думаю, что всегда применим принцип – «по плодам их узнаете их…». Каковы же плоды этих «шестидесятых годов», эпонимом которых был Леннон? Именно тогда началось разложение Америки, рождение «молодежи» как судьи всех «традиционных ценностей». Тогда черное стало белым и наоборот, и все во имя какого-то «счастья», какой-то «жизни». Трагедия Вьетнама, наркотики, «половая революция», самоуверенность и самодовольство «молодежи», вся дешевка этих лет… И вот об этой «мечте», об этих «обманутых надеждах» теперь плачут, и «взрослый мир» страшно этим умилен».

Я бы немного развил мысль по поводу “счастья”. Молодежная культура 1960-х основана на убеждении, которое многие разделяют и сейчас, что полнота жизни может быть обеспечена без усилий, достаточно лишь отказаться от “условностей”. На деле же, ничего бесплатного в этой жизни не бывает, и если кто-то и получал тогда эту вспышку счастья, то зачастую это было взято взаймы у зрелого возраста, в котором у человека не оставалось ничего кроме воспоминаний.

3. Я уже рассказывал вам про робота-диагноста, которого разрабатывает доктор father-gorry:

https://www.diagnos.ru/

На днях мне прислал письмо читатель, врач-терапевт, который начал разработку другого робота в помощь врачам. Вот кампания по сбору денег на создание мобильного приложения:

https://planeta.ru/campaigns/152149

Как это всё будет работать? Приведу пример.

Предположим, к врачу на приём приходит пациент, который кашляет. Причиной кашля, кстати, может быть довольно широкий круг заболеваний, которые даже не всегда связаны с патологией именно дыхательной системы организма.

Молодой доктор, осмотрев пациента, к примеру, решит, что у того бронхит и назначит соответствующую терапию. Более опытный врач предположит, что у пациента, помимо бронхита, нужно исключить ещё ряд заболеваний: астму, пневмонию, опухоль бронха, туберкулёз. И назначит необходимые обследования. Но всё равно может упустить из виду какое-либо заболевание, сопровождающееся кашлем, которое встречается редко, но может быть у нашего пациента. Например, трахеобронхиальную дискинезию.

Моё мобильное приложение поможет доктору поставить верный диагноз и назначить адекватное лечение. Как это будет выглядеть?

Выслушав жалобы пациента, осмотрев его и послушав фонендоскопом, врач открывает мобильное приложение и в списке выбирает ведущую жалобу пациента. В данном случае это кашель.

Далее приложение задаст врачу несколько уточняющих вопросов. Например, как давно возник кашель у пациента, было ли повышение температуры, сухой ли кашель или влажный и т.д. Врачу нужно будет лишь отвечать на вопросы приложения, как правило, «да» или «нет». В конце опроса приложение выдаст заключение. Например, такое: «У пациента наиболее вероятный диагноз – трахеобронхиальная дискинезия».

Для подтверждения диагноза следует провести пациенту бронхоскопию. Также нельзя исключить следующие заболевания (перечень), для исключения которых потребуются следующие обследования (перечень)”. И ещё приложение выдаст врачу рекомендации по лечению данного пациента.