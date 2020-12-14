Российские конфеты «Шоколадный глаз» стали лидером кондитерского рынка ЕС

14.12.2020, 20:37, Разное

Российская кондитерская фабрика «Тамбовский Туз» завоевала сердца европейских сладкоежек конфетами «Шоколадный глаз», которые стали абсолютным лидером рынка, далеко обогнав местных производителей сладкого в ЕС. Покупатели оценили не только оригинальную форму изделия в виде глаза, но и лестно отозвались о вкусе самого шоколада.

«Чтобы почувствовать всю нежность «шоколадного глаза» рекомендую подходить к делу без спешки и торопливости, разогревая конфету кончиком языка и на губах. Поверьте, растает прямо во рту», — рассказал один из ценителей Эдвард Кук.

Также большинство любителей сладостей не остались равнодушными перед белой кремовой начинкой внутри. Сам автор конфет, шоколатье Алексей Григорьев не смог объяснить причину популярности российского продукта среди европейцев, но обещал в следующем году познакомить западного покупателя с петушками на палочке.