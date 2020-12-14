Порошенко о приговоре генералу Назарову: В Генштабе РФ потирают руки

14.12.2020, 20:36, Новости дня

Пятый президент Украины, народный депутат от партии “Европейская солидарность” Петр Порошенко заявил, что виновником крушения самолета Ил-76 на Донбассе в 2014 году является президент РФ Владимир Путин. Об этом Порошенко написал 14 декабря в Facebook.

“Я внимательно слежу за делом генерала [Виктора] Назарова. Понимаю его нравственную и правовую сложность. Чувствую общественный резонанс. Разделяю и боль родных украинских воинов, погибших на борту Ил-76. Их убил Путин. Более того, он и дальше собирается воевать с Украиной”, – отмечено в посте.

По мнению Порошенко, дело Назарова – прецедент, который может иметь далеко идущие последствия для обороноспособности Украины.

“Убежден, в российском Генштабе потирают руки: ответственность за российское преступление переложена на украинского генерала. Идеальный вариант для агрессора”, – подчеркнул Порошенко.

Скрин: Петро Порошенко / Facebook

В ночь с 13-го на 14 июня 2014 года террористы “ЛНР” подбили транспортный самолет ВСУ, погибло 49 украинских военнослужащих.

Прокуратура Днепропетровской области квалифицировала событие как террористический акт, уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации).

27 марта 2017 года Павлоградский суд Днепропетровской области вынес приговор Назарову по делу о крушении Ил-76, он был осужден на семь лет лишения свободы за халатность. В своем последнем слове Назаров заявил, что ему лично никто не докладывал об угрозе накануне катастрофы. Также он отметил, что самолет был сбит из зенитной установки, о размещении которой он не мог знать.

Днепровский апелляционный суд 11 декабря отклонил апелляцию Назарова по делу о сбитом Ил-76.