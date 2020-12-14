 

Мнение: Ютуб рухнул!

14.12.2020, 20:26, Разное

Нармальна… Не открывается Ютуб, вместо этого висит заставка “ремонтных работ”!! Вот это да! Как говорится, “живешь – до всего доживешь”. Смотрю по соцсетям – не открывается еще и почта на Гугле, облачные диски там же, еще куча каких-то гугловских сервисов, которые я даже не знаю… Странно, что сам Гугл пока вроде открывается. Прямо всё по анекдоту: “Замените мне этот диск с 2020 – в нем у вас вирус!”

Событие эпохальное, это вам не “ЖЖ завис”. Миллиарды людей во всем мире, не сумевшие “воткнуться” в Ютуп позырить видосы, сегодня лягут спать в депрессии, с ужасом осознавая, что в этом мире уже не осталось ничего стабильного.

UPD. Опять вроде заработал… Но осадочек остался.

Источник: Размышления вольного социолога



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