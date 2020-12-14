 

Мнение: 15 лет колонии «Наполеону»

14.12.2020, 20:08, Разное

Это много или мало? Это справедливое наказание за убийство и расчленение трупа? Или не очень?

У меня нет ответов на эти вопросы. Но именно столько – 15 лет колонии строго режима – потребовало гособвинение историку и реконстурктору Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве и расчленении 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко.

Для 64-летнего Соколова 15-лет колонии – это практически пожизненное заключение. И все эти годы, надеюсь, ему каждую ночь будут сниться кошмары…

На снимках:   Олег Соколов перед следственным экспериментом Фотография отсюда
Убийца Соколов и жертва Ещенко на балу.  Убийца в роли Наполеона. Фотографии отсюда.

Источник: Ирек Муртазин



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