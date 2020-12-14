Мнение: Забота

14.12.2020, 20:06, Разное

Людей с коронавирусом нового типа, которые нуждаются в госпитализации, необходимо помещать в стационары, заявил президент России Владимир Путин в ходе онлайн-форума партии «Единая Россия».

С заботы о росте цен президент немедленно переключился на заботу о заболевших. При этом он ненавязчиво предложил расчистить стационары от всякого непрофильного контингента: "…Путин заявил о необходимости следить за тем, чтобы в стационар помещались те, кто действительно нуждается в госпитализации…" Надо понимать, что без его мудрого указания в больницу кладут всех кого ни попадя. Отсюда и перегруз системы.

Решение найдено, как только им озаботился гениальный руководитель. Нужно всего лишь помещать в стационары тех, кто в них нуждается, а остальных – за борт. Подыхайте дома. Правда, это делается и без его руководящих ценных указаний. У меня 1 декабря умер тесть – от инфаркта. В больницу его не положили, отправили домой. Три дня – и вызывайте морг. При этом тесть согласно существующему протоколу в приемном покое самостоятельно обошел всех врачей, после чего дождался вердикта "показаний нет, свободен" – всего лишь за три часа. Раньше человека с подозрением на что-то серьезное клали на койку, и все анализы и врачей он проходил уже в статусе пациента, даже не вставая с нее. Сегодня стать пациентом стационара – привилегия не для всех. А теперь без диагноза о модной болезни будет и совсем невозможно.

Так что решение президента ничего нового не добавляет – и без него все прекрасно знают, как сбрасывать ненужный балласт. И неплохо справляются.

Сам Путин, который и запустил крах системы здравоохранения своими людоедскими майскими указами, ответственность на себя за гибель тысяч людей брать не намерен. Рукотворную катастрофу, к которой он и все нижестоящие исполнители преступных указов приложили свои руки и усилия, предлагается решать (как всегда) за счет людей.