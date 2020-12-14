Ирина Горбачева о новогодней комедии “Обратная связь”, секрете “здоровых” отношений и о том, почему она влюблена в 2020 год

14.12.2020, 20:04, Разное

История простая: 31 декабря семеро друзей собираются в загородном доме, чтобы вместе встретить Новый год, и оказывается, что им есть, чем удивить друг друга. Это после всех тех испытаний, что они претерпели в прошлой истории Алексея Нужного -– в фильме “Громкая связь”, вышедшего в 2019 году. Тогда те же герои затеяли опасную игру — зачитывали вслух все приходящие им сообщения, а на звонки отвечали только по громкой связи. На этот раз без откровений, скандалов и рефлексии тоже не обойдется.

Леонид Барац, Ростислав Хаит, Анастасия Уколова, Мария Миронова, Ирина Горбачева и Камиль Ларин в фильме Алексея Нужного “Обратная связь”

Похоже, нас ждет чудесный, добрый, смешной фильм, который выйдет под Новый год. Ира, могли бы рассказать о вашей героине, какая она и в чем ее проблема?

Наверное, это собирательный образ всех моих подруг и меня самой. В самых наших не классных качествах. Немножко гипертрофированные мы, в своем инфантилизме, нежелании разговаривать и брать ответственность на себя. Моя героиня живет в своем мирке, она узурпирована сама собой, своими тараканами. У нее есть двое детей и муж, но при этом счастливой ее назвать никак нельзя. Вся эта история – такой “разбор полетов”. Становится понятно, почему люди в отношениях что-то умалчивают, почему копят обиды. Само название фильма “Обратная связь” говорит нам о том, что обратная связь – именно то, чего нам так не хватает в жизни.

Как считаете, возможность говорить правду приходит после того, как человек преодолевает личный кризис и наконец-то становится взрослым? Или умалчивание важных вещей, отсутствие традиции говорить по душам в браке – общая ситуация? В постсоветском обществе до сих пор много табу. Может, поэтому нам трудно?

Мы можем на ты?

Конечно!

Ир, это вообще все зависит от поколения. Вот прям реально. То есть мы такой слоеный пирог… Пять-десять лет отделяют разные поколения, с разным мировоззрением, начинкой и так далее. Мы можем жить похожей жизнью: все просыпаемся, умываемся, завтракаем, идем на работу или учебу… Но это разные миры. Например, характеристика моего поколения тридцатилетних – это инфантилизм, нежелание брать ответственность на себя и желание обвинять окружающих в том, что у тебя что-то не получается или не происходит. И нет никаких проблем в откровенном разговоре, но он сводится к перечню того, чего мы хотим от других. То есть меньше всего мы говорим о своей ответственности и своих ошибках. От нас не дождешься: “Так, где мой кусок пирога, за который я отвечаю? Я вот сделал это, это, это, сорян за это, это, это…”.

Но если говорить про общество в целом и про родителей и бабушек-дедушек, и предыдущее… Есть одна объединяющая тема. Мы не умеем выходить из конфликта. Мы боимся конфликтов, потому что мы не знаем, как из них выходить по-нормальному. Этому нас не учили. Как это происходило в моем детстве? Папа, мама поругались, меня это нахлобучило и сжало, я в стрессе, гадаю: “Из-за меня, не из-за меня… помирятся, не помирятся?”. Потом куда-то ушла гулять, возвращаюсь – родители уже общаются. То есть ссора, а дальше какой-то magic. Иногда общаются “на холодном”. У меня, моих сверстников не было перед глазами адекватных примеров выхода из конфликта. Либо родители вообще не ссорятся при детях, и это еще большая катастрофа, на самом-то деле. Когда люди ссорятся при детях, они хотя бы проявляют…

Человеческие эмоции…

Да. Когда ты в стерильном коконе живешь, где твои родители при тебе не ссорятся и ты только иногда на задних планах считываешь, что что-то происходит, но не можешь понять – это путь к неврозу. Вроде бы родители вместе, вроде бы все как обычно сидят за столом, но чувствуется непонятное напряжение. Но самый главный момент – что родители не мирятся при ребенке. В идеальном мире все садятся за стол, и отец говорит: “Смотри, мы поссорились из-за этого, из-за этого. Маме хотелось вот так, мне хотелось так, потому что мама вот такой человек, а я вот такой человек. И да, иногда мы, взрослые, при тебе можем проявить гнев, раздражение, и мы можем друг другу даже что-то неприятное сказать. Но при этом мы друг друга так же любим. И нам нужно было время, чтобы это разошлось, и теперь мы поняли, что мы можем сделать вот так и так”.

У меня одни знакомые начали практиковать что-то подобное. Если они ссорятся при ребенке, говорят: “Сейчас, мы еще 10 минут поругаемся, нам надо выяснить кое-что, и мы обязательно помиримся с мамой”. И ребенок такой: “Окей, все”. Он спокоен, потому что понимает, что это его не касается, и в итоге все помирятся. Люди боятся конфликтов потому, что они не знают, что с ними делать. И боятся, что они непременно приведут к разводу. Наверное, это и есть инфантилизм. Сколько бы тебе не было лет, если ты боишься идти на конфликт, разрешать конфликт, брать ответственность на себя, то, мне кажется, ты и не повзрослел.

Героиня Иры Горбачевой в “Обратной связи” мучает себя невысказанными обидами и предположениями

У нас в “Обратной связи” как раз такое собрание якобы взрослых людей, у которых претензии и обиды, накопленные годами. Я видела этот фильм, и могу сказать, что это прям классная, добрая, умная комедия. Ты чувствуешь, что в этом есть и правда, и глубина, и ирония над самими собой. Можно назвать это “стендап комедия”. Это разговорный жанр, в котором проявляются интересные подробности жизни. Мне нравится, что наконец-то появился формат комедии, который не только развлекает тебя визуально и делает так, чтобы ты прям орал, как при просмотре трэш-угарных прикольчиков из интернета.

Ирина Горбачева

С интернетом конкурировать трудно.

Да. Нам до этих прикольчиков из интернета уже вообще, мне кажется, не допрыгнуть. Приходишь в какую-то социальную сеть, включая TikTok, и у тебя там карпаччо из смешных видосиков, где от каждого видео можно ухахатываться. Ну какая тебе комедия? Поржал, отдохнул, разрядился – погнал дальше. И, наверное, наша комедия в большей степени для поколения ребят “Квартета И”. И где-то там 10 лет ниже. Мое поколение, я надеюсь, пойдут на этот фильм просто из-за того, что я там снялась. Как и поколение Насти Уколовой, которое точно так же следит за ее творчеством.

Если говорить про поколения, для тебя ощутима разница между 20-летними и теми, кто на десять лет старше?

Если говорить про тех, кто старше, то мы по большому счету друг друга чувствуем и понимаем. Те ребята, которые называются миллениалы… Скорее, зумеры, да. Там уже, конечно, другая история. Хотя с двадцатилетними я мало пересекаюсь. Только с артистами, но это не показательная группа. Так что я их просто не знаю. Но кое-что улавливаю, наблюдая, что сейчас в музыке происходит, что слушают, на что ориентируются, какие шоу просмотры набирают… Потому что основная аудитория, которая сидит там, в интернете, это, все-таки, и 15-, и 20-летние. И вот, что я думаю. Нам тоже нравились угарчики и прикольчики, и трэшачок, который показывали нам, только на MTV… Но кажется, мы потеряли что-то. Какие-то ценности моральные. Теперь нам нужно поугарней, пожестче, потрешовее…

Поциничнее?

Да. Это будет самое оно. Почему так происходит? Воспитывают родители. И если ты оставляешь, как бы сказать, свой огород без присмотра, будет расти все, что угодно. Захочется выдрать это, а это уже дерево. И все. И услышишь только: “Родители, спасибо, что много работали, мало виделись и общались. Дальше я сам”. Мне кажется, основная проблема в том, что взрослые ориентированы на зарабатывание денег, обеспечение какого-то статуса, и общение с детьми находится где-то в конце списка приоритетов. И, наверное, сейчас, в пандемию, все немножечко так “разулись”. Пыль с себя стряхнули и осмотрелись вокруг: “Так, стоп, это семья. Все-таки мы вместе живем”. Несмотря на то что люди живут вместе, выясняется, что они мало друг о друге знают. А во время пандемии, конечно, я думаю, многие семьи, несмотря на треш, который происходил, синхронизировались. И будущее за теми людьми, наверное, которые вкладывают свою энергию, время в следующие поколения.

В фильме Алексея Нужного у каждого героя своя точка зрения на брак и своя правда

Другое дело, что вот мое поколение тридцатилетних не очень-то хочет рожать детей. “А зачем? Для чего? Смысл?”. Даже когда возникает внутренний природный порыв, ты еще пять раз спрашиваешь себя: “А что это за позыв? А почему я хочу ребенка?”. То есть, с одной стороны, это осознанность, а с другой стороны, инфантилизм, который прячется за осознанностью. Просто хочется не брать ответственность, а кайфовать, ништячки кушать и прикольчики смотреть. В общем, жить в свое удовольствие. С одной стороны, это классно… А с другой… еще не знаю. Поскольку нет у меня детей (Смеется).

Встреча Нового года в фильме “Обратная связь” превратилась для группы друзей в “американские горки” – они демонстрируют весь спектр эмоций

Но в этом, наверное, есть еще и элемент страха, потому что мы живем в такое время, когда горизонт планирования – от обеда до ужина. И не знаешь, что будет завтра.

Нет, вот тут, знаешь, я с тобой не соглашусь. Где она вообще существует – эта стабильность? Это миф, который мы когда-то придумали и стремимся к нему: “Остановись, мгновенье, ты прекрасно”. Нам надо, чтобы все вокруг было безопасно. И это хорошо и правильно. Действительно, мы стремимся к комфорту, чтобы у нас было уютно, тепло и классно. Но это не может быть целью жизни. А у нас целью жизни стала вот как раз просто стабильность. А дети – это же самая настоящая нестабильность 24/7. Они растут, исследуют, подвергают сомнениям, вносят беспорядок, и родители только и успевают следить за тем, чтобы ребенок не залез куда-то, не сломал что-то и не убился. Мне кажется, люди, которые не создают семьи, больше всего боятся себя. Не могут за себя взять ответственность. А стабильно не было никогда. В войну было стабильно? Нет. В 90-е было стабильно? Нет. Даже в Советском Союзе, в котором якобы была некая стабильность, было все очень непросто. Вот, пожалуйста, у тебя и зарплата, и отпуск, и бесплатное образование. Но внутренне никто не чувствовал себя уверенно. Потому что, в первую очередь, нестабилен сам человек. И это нормальное чувство, а мы его боимся. Мы же растем, развиваемся, меняемся, сами от себя охреневаем, а хотим, чтобы мир вокруг нас был всегда незыблем. Стол был столом, работа – работой, еда – едой. Холодильник забит.

В этом мире нестабильности, как мы говорили, важна обратная связь. У тебя получается давать обратную связь?

Я стараюсь честно и откровенно разговаривать со всеми своими близкими. И с партнером, конечно. (Актриса встречается с музыкантом, бывшим участником команды Quest Pistols Антоном Савлеповым – ред.). Заметила, что если я по какой-то причине не разговариваю честно, сразу происходит какой-то затор, конфликт или недопонимание. Только из-за того, что я не проявляю своих истинных чувств. Иногда это происходит просто потому, что ты три дня копишь в себе что-то: тут тебе попало – не стала проявлять, говорить, тут попало – тоже не стала говорить, а потом в один большой вулкан это все превращается. Выговариваться и проговаривать важные вещи необходимо, это абсолютно точно. Любой сердечный разговор, искренний, который строится, в первую очередь, из фраз: “Слушай, я тебя очень люблю и не разрываю с тобой отношения, но мне нужно прояснить и сказать, что мне не нравится”, ведет к решению проблемы, а не к ее усугублению. Любое какое-то внутреннее недопонимание, конечно, лучше проявлять. Но не делать это все время, иначе в этом тоже можно утонуть.

Ирина Горбачева

Заиграться.

Да, заиграться. Поэтому когда мне понятно становится, что мне хочет сказать мой партнер, я ему сразу говорю: “Все, поняла”. То есть чтобы дальше мне не размусоливали и не рассказывали о том, какая тонкая душевная организация, какие струны где заделись… Достаточно просто сказать: “Слушай, вот здесь меня это обидело”.

Последний вопрос. Это уже стало мемом, что 2020 год принес исключительно плохие новости, плохие впечатления, плохие подарки. Можешь вспомнить, что хорошего было в 2020-м?

Да у меня все было хорошее. 2020-й я вообще офигеваю, какой классный год! Одни подарки, на самом-то деле. У меня лично. Я уверена, что почти любые обстоятельства можно “развернуть” в плюс. Например, печально, конечно, если человек потерял работу, но надо подумать, что он может приобрести, сидя дома. Если все время утыкаться в негатив, перечислять потери и думать о том, что ты не получил, то будет постоянный, беспрерывный конфликт с миром. И ты будешь чаще всего расстроен, озлоблен, недоволен, раздосадован, и с тобой вообще невозможно будет общаться. Потому что ты, блин, станешь каким-то воняющим недочеловеком. А то, что все мы в разных ситуациях, это понятно. Сравнивать тоже бессмысленно. Типа “А у этого это, а у этой это… А, конечно, тебе там легко говорить, у тебя там то-то, то-то, то-то…”. Я бы всем посоветовала забыть об этой привычке. Вот просто вычеркнуть эту хрень из своей головы – ориентироваться на чужие ситуации и достижения. Все, к чему ты пришел в момент пандемии или выхода из нее – это все твоих рук дело. Поэтому каждый справляется, как умеет и как знает.

Но для меня весь этот год просто какая-то сказка. Мне хочется сказать не “Ой, уходи быстрее!”, а “О Господи, спасибо! Столько всего хорошего у меня произошло!” Только в январе я была в Гонконге и в Америке и путешествовала сама на автомобиле… Сейчас это сложно себе представить, но я могу съездить в какие-то другие места: Геленджик, Сочи. По России поездить, открывать для себя новые места. Да офигенно! Классно! Это если уж говорить про отдых и впечатления. А так, сколько интересных людей вокруг, сколько возможностей проявить себя! Не вижу никакого смысла в нагнетании атмосферы. Зачем паниковать: “Вторая волна! Вторая волна-а! Вторая волна!”. С ней ничего не сделаешь, как и с первой. Все это будет данностью. Живи ты, блин, в сегодняшнем дне. Наслаждайся. Синдром “отложенной жизни” – мы его сейчас прохавали по полной программе. Потом, потом, потом, всё потом… И даже дома: “Разберу потом, это сделаю потом, с этим встречусь потом. Потом буду жить, потом буду радоваться, потом буду наслаждаться”… А кто сказал, что жизнь про радость и наслаждение? А кто сказал, что нет? Все мы сами творцы своей жизни, своей реальности, и год за годом мы ее делаем такой, какой хотим. Или не хотим. Вот и все.