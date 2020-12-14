 

Мнение: Соколову светит 15 лет

14.12.2020, 20:02, Разное

Прокуратура запросила для историка-наполеониста Соколова 15 лет тюрьмы за убийство его сожительницы Ещенко.
Соколов на сегодняшнем заседании еще раз полностью признал свою вину, еще раз раскаялся, но заявил, что действовал в состоянии "умопомрачения", хотя в публикуемых материалах дела есть намеки на то, что он занимался планированием убийства. Тут посмотрим, что скажет суд.

15 лет выглядит вполне адекватным сроком, учитывая обстоятельства убийства и его метод. Можно сколько угодно указывать на то, что Ещенко сама была тем еще фруктом, но это конечно не дает повод ее убивать и расчленять. Оправдать это нельзя.
С учетом возраста Соколова, если он получит такой срок, то далеко не факт, что он доживет до выхода на свободу.
С другой стороны, если попадет в колонию, где ему не будут препятствовать написанию статей и материалов по истории, может быть еще что-то сможет написать, хотя репутация уже безнадежно погублена.

Источник: Colonel Cassad



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