Швеция обеспокоилась «спекуляциями» о вступлении страны в НАТО

14.12.2020, 19:57, Новости дня

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде предупредила о возможных спекуляциях вокруг вопроса о вероятности шведского членства в НАТО, которые, на ее взгляд, контрпродуктивны для безопасности страны.

Линде подчеркнула, что не получала от Финляндии сигналов о ее желании появления у Швеции «опции членства в НАТО». Министр указала, что сигналы о появлении неясности в отношении линии страны в области национальной безопасности уже налицо, и сослалась на сообщения в СМИ Финляндии, Великобритании, Франции, США и РФ о сближении Швеции с НАТО, передает ТАСС со ссылкой на агентство ТТ.

Она отметила, что за формирование политики в области национальной безопасности отвечает кабинет министров, позиция которого в этом вопросе не претерпела никаких изменений.

Ранее партия «Шведские демократы» сообщила о том, что изменила свою позицию и готова (вслед за Финляндией) указать на «опцию вступления в НАТО» в оборонной доктрине.

«Это плохо для нашей безопасности. Мы уже видим явное свидетельство неопределенности, которую это может создать. Это рассматривается внешним миром как то, что мы меняем свою позицию», – сказала Линде.

В парламенте страны в первый день недели прошли дебаты по поводу проекта тотальной обороны, одним из вопросов которого была «возможность членства Швеции в НАТО», прописанная в доктрине безопасности. Во вторник, когда на обсуждение будет вынесен проект закона об обороне, партии оппозиции могут выступить с призывом к правительству включить в него такую возможность.

За внесение в доктрину национальной безопасности возможности членства в НАТО выступают правоцентристские партии: Умеренная коалиционная, Христианско-демократическая, «Либералы», Партия центра и «Шведские демократы».

При этом принятие «опции членства в НАТО» не означает немедленную подачу заявки на вступление в альянс. По словам представителя Партии центра по внешней политике Керстин Лундгрен, это лишь «способ держать дверь в НАТО открытой», а представитель Умеренной консервативной партии Ханс Вальмарк назвал это «сигналом миру, что членство в НАТО является одним из инструментов политики Швеции в области безопасности».

«Шведские демократы» по- прежнему выступают против членства их страны в НАТО, однако считают, что опция будет способствовать углубленному сотрудничеству с Финляндией в военной области.